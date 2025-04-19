https://ria.ru/20250419/ukraina-2012307468.html

Экс-депутат Рады предостерег Киев от нарушения пасхального перемирия

Экс-депутат Рады предостерег Киев от нарушения пасхального перемирия - РИА Новости, 19.04.2025

Экс-депутат Рады предостерег Киев от нарушения пасхального перемирия

Отказ Владимира Зеленского от объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия полностью лишит Киев американской финансовой поддержки и... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T19:35:00+03:00

2025-04-19T19:35:00+03:00

2025-04-19T19:35:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия полностью лишит Киев американской финансовой поддержки и перспективы гарантий безопасности, такое высказал мнение в разговоре с корреспондентом РИА Новости член движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. В субботу президент России объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что необходимо в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования по Украине в скором времени. Президент США Дональд Трамп впоследствии сказал, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. "Если брать заявление Рубио, если было такое же заявление Трампа, то, откровенно говоря, это (реакция Киева на инициативу президента РФ - ред.) - финишная прямая, которая покажет, кто за перемирие и дальнейший мир", - сказал собеседник агентства. По его мнению, выход США из мирного процесса в таком случае будет означать, что Вашингтон полностью откажется от выделения средств для поддержки Киева. Кроме того, Украина точно не получит никаких американских гарантий безопасности. "Они действительно уйдут, и история с украинским "Афганистаном" будет уже европейской", - добавил Владимир Олейник, объяснив, что США оставят Европу разбираться с поддержкой Украины.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html

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