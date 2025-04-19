Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады предостерег Киев от нарушения пасхального перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012307468.html
Экс-депутат Рады предостерег Киев от нарушения пасхального перемирия
Экс-депутат Рады предостерег Киев от нарушения пасхального перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
Экс-депутат Рады предостерег Киев от нарушения пасхального перемирия
Отказ Владимира Зеленского от объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия полностью лишит Киев американской финансовой поддержки и... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T19:35:00+03:00
2025-04-19T19:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия полностью лишит Киев американской финансовой поддержки и перспективы гарантий безопасности, такое высказал мнение в разговоре с корреспондентом РИА Новости член движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. В субботу президент России объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что необходимо в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования по Украине в скором времени. Президент США Дональд Трамп впоследствии сказал, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. "Если брать заявление Рубио, если было такое же заявление Трампа, то, откровенно говоря, это (реакция Киева на инициативу президента РФ - ред.) - финишная прямая, которая покажет, кто за перемирие и дальнейший мир", - сказал собеседник агентства. По его мнению, выход США из мирного процесса в таком случае будет означать, что Вашингтон полностью откажется от выделения средств для поддержки Киева. Кроме того, Украина точно не получит никаких американских гарантий безопасности. "Они действительно уйдут, и история с украинским "Афганистаном" будет уже европейской", - добавил Владимир Олейник, объяснив, что США оставят Европу разбираться с поддержкой Украины.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, владимир олейник, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Владимир Олейник, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Экс-депутат Рады предостерег Киев от нарушения пасхального перемирия

Экс-депутат Рады Олейник: США откажутся от помощи Киеву при нарушении перемирия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия полностью лишит Киев американской финансовой поддержки и перспективы гарантий безопасности, такое высказал мнение в разговоре с корреспондентом РИА Новости член движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В субботу президент России объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что необходимо в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования по Украине в скором времени. Президент США Дональд Трамп впоследствии сказал, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Сенатор назвал единственный выход для Зеленского после решения Путина
Вчера, 19:25
"Если брать заявление Рубио, если было такое же заявление Трампа, то, откровенно говоря, это (реакция Киева на инициативу президента РФ - ред.) - финишная прямая, которая покажет, кто за перемирие и дальнейший мир", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, выход США из мирного процесса в таком случае будет означать, что Вашингтон полностью откажется от выделения средств для поддержки Киева. Кроме того, Украина точно не получит никаких американских гарантий безопасности.
"Они действительно уйдут, и история с украинским "Афганистаном" будет уже европейской", - добавил Владимир Олейник, объяснив, что США оставят Европу разбираться с поддержкой Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныВладимир ОлейникВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала