https://ria.ru/20250419/ukraina-2012293515.html

В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.04.2025

В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:50:00+03:00

2025-04-19T17:50:00+03:00

2025-04-19T17:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

харьковская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 17.39, тревога звучит в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Ранее объявленная тревога продолжает звучать в Киевской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, харьковская область, украина