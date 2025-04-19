https://ria.ru/20250419/ukraina-2012293515.html
В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.04.2025
В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:50:00+03:00
2025-04-19T17:50:00+03:00
2025-04-19T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 17.39, тревога звучит в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Ранее объявленная тревога продолжает звучать в Киевской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьковская область, Украина
В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу