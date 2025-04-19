https://ria.ru/20250419/ukraina-2012277087.html
В США подвели кровавую черту под Украиной
В США подвели кровавую черту под Украиной - РИА Новости, 19.04.2025
В США подвели кровавую черту под Украиной
США проиграли конфликт с Россией на Украине и движутся к поражению в войне с Китаем, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:53:00+03:00
2025-04-19T15:53:00+03:00
2025-04-19T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
китай
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. США проиграли конфликт с Россией на Украине и движутся к поражению в войне с Китаем, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в интервью аналитическому центру Shchiller Institute на YouTube."Что касается внешней политики, очевидно, что мы движемся к крупному военному противостоянию с Китаем. Мы уже вступили в экономическую войну с Китаем. Я думаю, что расчеты здесь неверны. Я считаю, что мы проиграем эту войну, как проиграли войну на Украине с Россией", — отметил он.По словам эксперта, причиной череды поражений США является потеря конкурентоспособности в разных технологических областях.На прошлой неделе американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы на Украине.По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы.Ранее он заявлял, что США показали слабость в украинском конфликте, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что многие американцы сражаются на Украине.
https://ria.ru/20250419/zapad-2012269579.html
https://ria.ru/20250419/ssha-2012272043.html
сша
украина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, китай, такер карлсон, министерство обороны сша, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Китай, Такер Карлсон, Министерство обороны США, Государственный департамент США
В США подвели кровавую черту под Украиной
Экс-советник Пентагона Фриман: США проиграли конфликт с Россией на Украине