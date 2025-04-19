https://ria.ru/20250419/ukraina-2012277087.html

В США подвели кровавую черту под Украиной

В США подвели кровавую черту под Украиной - РИА Новости, 19.04.2025

В США подвели кровавую черту под Украиной

США проиграли конфликт с Россией на Украине и движутся к поражению в войне с Китаем, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:53:00+03:00

2025-04-19T15:53:00+03:00

2025-04-19T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. США проиграли конфликт с Россией на Украине и движутся к поражению в войне с Китаем, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в интервью аналитическому центру Shchiller Institute на YouTube."Что касается внешней политики, очевидно, что мы движемся к крупному военному противостоянию с Китаем. Мы уже вступили в экономическую войну с Китаем. Я думаю, что расчеты здесь неверны. Я считаю, что мы проиграем эту войну, как проиграли войну на Украине с Россией", — отметил он.По словам эксперта, причиной череды поражений США является потеря конкурентоспособности в разных технологических областях.На прошлой неделе американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы на Украине.По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы.Ранее он заявлял, что США показали слабость в украинском конфликте, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что многие американцы сражаются на Украине.

https://ria.ru/20250419/zapad-2012269579.html

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