WP: Европа продолжит финансовую поддержку Киева вместо поставок оружия
WP: Европа хочет инвестировать в создание оружия на Украине вместо его поставок
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Европейские страны намерены поддерживать Украину финансово, вкладывая деньги в ее военно-промышленный комплекс, вместо поставок вооружений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Все больше стран (Европы — ред.) рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, предлагая таким образом более быстрый путь, поскольку собственные арсеналы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву", — пишет издание со ссылкой на европейского чиновника.
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Собеседник WP подчеркнул, что Украина, фактически, превратится в испытательный полигон НАТО.
И все это будет происходить на фоне опасения насчет способности европейских стран заменить Соединенные Штаты, если те решат остановить помощь Киеву.
Россия считает, что накачивание Украины оружием вовлекает страны альянса в конфликт и грозит серьезной эскалацией.
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