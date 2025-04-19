Рейтинг@Mail.ru
WP: Европа продолжит финансовую поддержку Киева вместо поставок оружия - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 19.04.2025 (обновлено: 13:40 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012251224.html
WP: Европа продолжит финансовую поддержку Киева вместо поставок оружия
WP: Европа продолжит финансовую поддержку Киева вместо поставок оружия - РИА Новости, 19.04.2025
WP: Европа продолжит финансовую поддержку Киева вместо поставок оружия
Европейские страны намерены поддерживать Украину финансово, вкладывая деньги в ее военно-промышленный комплекс, вместо поставок вооружений, сообщает газета... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:36:00+03:00
2025-04-19T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
европа
россия
сергей лавров
нато
в мире
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Европейские страны намерены поддерживать Украину финансово, вкладывая деньги в ее военно-промышленный комплекс, вместо поставок вооружений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Все больше стран (Европы — ред.) рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, предлагая таким образом более быстрый путь, поскольку собственные арсеналы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву", — пишет издание со ссылкой на европейского чиновника. Собеседник WP подчеркнул, что Украина, фактически, превратится в испытательный полигон НАТО.И все это будет происходить на фоне опасения насчет способности европейских стран заменить Соединенные Штаты, если те решат остановить помощь Киеву. Россия считает, что накачивание Украины оружием вовлекает страны альянса в конфликт и грозит серьезной эскалацией.
https://ria.ru/20250416/evropa-2011419721.html
https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2012055279.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, россия, сергей лавров, нато, в мире, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Россия, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Евросоюз
WP: Европа продолжит финансовую поддержку Киева вместо поставок оружия

WP: Европа хочет инвестировать в создание оружия на Украине вместо его поставок

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Европейские страны намерены поддерживать Украину финансово, вкладывая деньги в ее военно-промышленный комплекс, вместо поставок вооружений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Все больше стран (Европы — ред.) рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, предлагая таким образом более быстрый путь, поскольку собственные арсеналы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву", — пишет издание со ссылкой на европейского чиновника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Перевооружение Европы: потенциалы имеют значение
16 апреля, 08:00
Собеседник WP подчеркнул, что Украина, фактически, превратится в испытательный полигон НАТО.
И все это будет происходить на фоне опасения насчет способности европейских стран заменить Соединенные Штаты, если те решат остановить помощь Киеву.
Россия считает, что накачивание Украины оружием вовлекает страны альянса в конфликт и грозит серьезной эскалацией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Поговорить в Париже и умереть: США сотрут ЕС в порошок
18 апреля, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаРоссияСергей ЛавровНАТОВ миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала