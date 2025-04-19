https://ria.ru/20250419/ukraina-2012251224.html

WP: Европа продолжит финансовую поддержку Киева вместо поставок оружия

WP: Европа продолжит финансовую поддержку Киева вместо поставок оружия - РИА Новости, 19.04.2025

WP: Европа продолжит финансовую поддержку Киева вместо поставок оружия

Европейские страны намерены поддерживать Украину финансово, вкладывая деньги в ее военно-промышленный комплекс, вместо поставок вооружений, сообщает газета... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:36:00+03:00

2025-04-19T12:36:00+03:00

2025-04-19T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Европейские страны намерены поддерживать Украину финансово, вкладывая деньги в ее военно-промышленный комплекс, вместо поставок вооружений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Все больше стран (Европы — ред.) рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, предлагая таким образом более быстрый путь, поскольку собственные арсеналы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву", — пишет издание со ссылкой на европейского чиновника. Собеседник WP подчеркнул, что Украина, фактически, превратится в испытательный полигон НАТО.И все это будет происходить на фоне опасения насчет способности европейских стран заменить Соединенные Штаты, если те решат остановить помощь Киеву. Россия считает, что накачивание Украины оружием вовлекает страны альянса в конфликт и грозит серьезной эскалацией.

https://ria.ru/20250416/evropa-2011419721.html

https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2012055279.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, европа, россия, сергей лавров, нато, в мире, евросоюз