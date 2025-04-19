https://ria.ru/20250419/ukraina-2012238999.html

В США раскрыли, какой подарок Рубио преподнес Путину

В США раскрыли, какой подарок Рубио преподнес Путину - РИА Новости, 19.04.2025

В США раскрыли, какой подарок Рубио преподнес Путину

Заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе из переговоров по Украине стало подарком главе России Владимиру Путину,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:02:00+03:00

2025-04-19T10:02:00+03:00

2025-04-19T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе из переговоров по Украине стало подарком главе России Владимиру Путину, пишет NYT. "Неужели господин Рубио и господин Трамп просто умывают руки и отказываются от мирных усилий? Этот вариант подразумевался в предупреждении господина Рубио о том, что "это не наша война", за которым последовало напоминание о том, что "у нас есть другие приоритеты, на которых следует сосредоточиться". Или же они фактически умывают руки от самой Украины? <...> Что бы ни имел в виду господин Рубио, его слова стали последним американским подарком господину Путину", — говорится в публикации.В статье отмечается, что хотя трудно понять план действий американской администрации, его направление кажется ясным, если судить по публичным комментариям и разговорам европейских чиновников, которые пытаются придумать, как поддержать Украину без помощи Вашингтона. Накануне госсекретарь США Рубио заявил, что Америка долго помогала Украине, но теперь ей необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще". В свою очередь, Трамп тоже пригрозил выйти из переговорного процесса, если одна из сторон будет его саботировать.

https://ria.ru/20250419/bouz-2012230272.html

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в мире, украина, марко рубио, дональд трамп, сша, владимир путин