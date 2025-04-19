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В США раскрыли, какой подарок Рубио преподнес Путину - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 19.04.2025 (обновлено: 14:58 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012238999.html
В США раскрыли, какой подарок Рубио преподнес Путину
В США раскрыли, какой подарок Рубио преподнес Путину - РИА Новости, 19.04.2025
В США раскрыли, какой подарок Рубио преподнес Путину
Заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе из переговоров по Украине стало подарком главе России Владимиру Путину,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T10:02:00+03:00
2025-04-19T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марко рубио
дональд трамп
сша
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе из переговоров по Украине стало подарком главе России Владимиру Путину, пишет NYT. "Неужели господин Рубио и господин Трамп просто умывают руки и отказываются от мирных усилий? Этот вариант подразумевался в предупреждении господина Рубио о том, что "это не наша война", за которым последовало напоминание о том, что "у нас есть другие приоритеты, на которых следует сосредоточиться". Или же они фактически умывают руки от самой Украины? &lt;...&gt; Что бы ни имел в виду господин Рубио, его слова стали последним американским подарком господину Путину", — говорится в публикации.В статье отмечается, что хотя трудно понять план действий американской администрации, его направление кажется ясным, если судить по публичным комментариям и разговорам европейских чиновников, которые пытаются придумать, как поддержать Украину без помощи Вашингтона. Накануне госсекретарь США Рубио заявил, что Америка долго помогала Украине, но теперь ей необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще". В свою очередь, Трамп тоже пригрозил выйти из переговорного процесса, если одна из сторон будет его саботировать.
https://ria.ru/20250419/bouz-2012230272.html
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в мире, украина, марко рубио, дональд трамп, сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, США, Владимир Путин
В США раскрыли, какой подарок Рубио преподнес Путину

NYT: заявление Рубио о возможном выходе из переговоров стало подарком Путину

© AP Photo / Julien de RosaГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе из переговоров по Украине стало подарком главе России Владимиру Путину, пишет NYT.

"Неужели господин Рубио и господин Трамп просто умывают руки и отказываются от мирных усилий? Этот вариант подразумевался в предупреждении господина Рубио о том, что "это не наша война", за которым последовало напоминание о том, что "у нас есть другие приоритеты, на которых следует сосредоточиться". Или же они фактически умывают руки от самой Украины? <...> Что бы ни имел в виду господин Рубио, его слова стали последним американским подарком господину Путину", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что хотя трудно понять план действий американской администрации, его направление кажется ясным, если судить по публичным комментариям и разговорам европейских чиновников, которые пытаются придумать, как поддержать Украину без помощи Вашингтона.

Накануне госсекретарь США Рубио заявил, что Америка долго помогала Украине, но теперь ей необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".

В свою очередь, Трамп тоже пригрозил выйти из переговорного процесса, если одна из сторон будет его саботировать.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарко РубиоДональд ТрампСШАВладимир Путин
 
 
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