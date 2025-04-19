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Мошенников, терроризирующих россиян, курирует СБУ, заявили в подполье
Мошенников, терроризирующих россиян, курирует СБУ, заявили в подполье - РИА Новости, 19.04.2025
Мошенников, терроризирующих россиян, курирует СБУ, заявили в подполье
Подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, терроризирующих россиян, сообщил РИА Новости представитель подпольного движения... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T07:47:00+03:00
2025-04-19T07:47:00+03:00
2025-04-19T08:32:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, терроризирующих россиян, сообщил РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave."Точно знаем, что это курируют из подразделения кибербезопасности. Полиграфолог приходит периодически, проверяет работников. Куратора из СБУ знает только руководитель и менеджер зала", — рассказал собеседник агентства.По его словам, сотрудники СБУ приносят базы данных и дают задачи. "Изначально это был только сбор средств, позже стали ставить задачи по диверсиям тем, кого они ободрали как липку", — добавили в подполье.Накануне РИА Новости выяснило, что на украинских сайтах оптом продают уже зарегистрированные на подставных людей сим-карты российских операторов. Как заявил источник в силовых структурах, предположительно, их используют для мошенничества.
https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, служба безопасности украины, в мире, мошенничество
Технологии, Служба безопасности Украины, В мире, Мошенничество
Мошенников, терроризирующих россиян, курирует СБУ, заявили в подполье
Подразделение кибербезопасности СБУ курирует мошенников, терроризирующих россиян