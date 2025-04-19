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Очевидец рассказал, как офицеры ВСУ бежали из Угледара - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:48 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ugledar-2012226095.html
Очевидец рассказал, как офицеры ВСУ бежали из Угледара
Очевидец рассказал, как офицеры ВСУ бежали из Угледара - РИА Новости, 19.04.2025
Очевидец рассказал, как офицеры ВСУ бежали из Угледара
Офицеры ВСУ бежали из Угледара буквально за день до штурма города российскими войсками, бросая пехотинцев как смертников, рассказал РИА Новости местный житель... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T06:48:00+03:00
2025-04-19T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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УГЛЕДАР (ДНР), 19 апр – РИА Новости. Офицеры ВСУ бежали из Угледара буквально за день до штурма города российскими войсками, бросая пехотинцев как смертников, рассказал РИА Новости местный житель по имени Виктор. Минобороны РФ 3 октября 2024 года сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики. "Буквально за день, за два (до штурма – ред.) выехали отсюда "дронщики" (операторы БПЛА – ред.), что стояли. С этого дома, с того дома выехали. И практически остались только эти, обыкновенные там пехотинцы, или кто там у них был. Все офицеры повыезжали, никого тут не было. Ну, остались одни смертники", – сказал Виктор. По словам мужчины, в дни освобождения Угледара мирные жители даже не выглядывали из подвалов, потому что от взрывов тряслись и дома, и земля. При этом, как отметил очевидец, сами украинские военные убегали, бросая оружия и своих раненых сослуживцев. "Раненых в подвалах находили. Бросали своих раненых. Убегали", – сказал он. Виктор добавил, большое число украинских солдат были найдены в гаражах и домах населенного пункта во время зачистки российскими войсками.
https://ria.ru/20250416/ugledar-2011492342.html
https://ria.ru/20250415/vsu-2011285062.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
угледар
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угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Очевидец рассказал, как офицеры ВСУ бежали из Угледара

Офицеры ВСУ бежали из Угледара за день до штурма, бросая пехотинцев и раненых

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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УГЛЕДАР (ДНР), 19 апр – РИА Новости. Офицеры ВСУ бежали из Угледара буквально за день до штурма города российскими войсками, бросая пехотинцев как смертников, рассказал РИА Новости местный житель по имени Виктор.
Минобороны РФ 3 октября 2024 года сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики.
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"Буквально за день, за два (до штурма – ред.) выехали отсюда "дронщики" (операторы БПЛА – ред.), что стояли. С этого дома, с того дома выехали. И практически остались только эти, обыкновенные там пехотинцы, или кто там у них был. Все офицеры повыезжали, никого тут не было. Ну, остались одни смертники", – сказал Виктор.
По словам мужчины, в дни освобождения Угледара мирные жители даже не выглядывали из подвалов, потому что от взрывов тряслись и дома, и земля. При этом, как отметил очевидец, сами украинские военные убегали, бросая оружия и своих раненых сослуживцев.
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"Раненых в подвалах находили. Бросали своих раненых. Убегали", – сказал он.
Виктор добавил, большое число украинских солдат были найдены в гаражах и домах населенного пункта во время зачистки российскими войсками.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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