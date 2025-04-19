https://ria.ru/20250419/ugledar-2012226095.html

Очевидец рассказал, как офицеры ВСУ бежали из Угледара

Очевидец рассказал, как офицеры ВСУ бежали из Угледара - РИА Новости, 19.04.2025

Очевидец рассказал, как офицеры ВСУ бежали из Угледара

Офицеры ВСУ бежали из Угледара буквально за день до штурма города российскими войсками, бросая пехотинцев как смертников, рассказал РИА Новости местный житель... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T06:48:00+03:00

2025-04-19T06:48:00+03:00

2025-04-19T06:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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УГЛЕДАР (ДНР), 19 апр – РИА Новости. Офицеры ВСУ бежали из Угледара буквально за день до штурма города российскими войсками, бросая пехотинцев как смертников, рассказал РИА Новости местный житель по имени Виктор. Минобороны РФ 3 октября 2024 года сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики. "Буквально за день, за два (до штурма – ред.) выехали отсюда "дронщики" (операторы БПЛА – ред.), что стояли. С этого дома, с того дома выехали. И практически остались только эти, обыкновенные там пехотинцы, или кто там у них был. Все офицеры повыезжали, никого тут не было. Ну, остались одни смертники", – сказал Виктор. По словам мужчины, в дни освобождения Угледара мирные жители даже не выглядывали из подвалов, потому что от взрывов тряслись и дома, и земля. При этом, как отметил очевидец, сами украинские военные убегали, бросая оружия и своих раненых сослуживцев. "Раненых в подвалах находили. Бросали своих раненых. Убегали", – сказал он. Виктор добавил, большое число украинских солдат были найдены в гаражах и домах населенного пункта во время зачистки российскими войсками.

https://ria.ru/20250416/ugledar-2011492342.html

https://ria.ru/20250415/vsu-2011285062.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность