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Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ugledar-2012213470.html
Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара
Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара - РИА Новости, 19.04.2025
Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара
Украинские военные перед штурмом Угледара в ДНР российскими войсками бежали из города, многие бросали оружие и переодевались в гражданскую одежду, рассказал РИА РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:28:00+03:00
2025-04-19T01:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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УГЛЕДАР (ДНР), 19 апр – РИА Новости. Украинские военные перед штурмом Угледара в ДНР российскими войсками бежали из города, многие бросали оружие и переодевались в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости местный житель по имени Виктор. "Тикали (убегали – ред.), оружие бросали, все бросали. Переодевались. Отсюда, когда бежали, переодевались. Много пряталось по подвалам", – сказал очевидец. Минобороны РФ 3 октября 2024 года сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011727767.html
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угледар
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Дарья Буймова
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угледар, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара

Украинские военные переодевались в гражданскую одежду при побеге из Угледара

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
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УГЛЕДАР (ДНР), 19 апр – РИА Новости. Украинские военные перед штурмом Угледара в ДНР российскими войсками бежали из города, многие бросали оружие и переодевались в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости местный житель по имени Виктор.
"Тикали (убегали – ред.), оружие бросали, все бросали. Переодевались. Отсюда, когда бежали, переодевались. Много пряталось по подвалам", – сказал очевидец.
Украинский военнослужащий в Угледаре - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Житель Угледара рассказал о перестрелках между подразделениями ВСУ
17 апреля, 07:20
Минобороны РФ 3 октября 2024 года сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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