https://ria.ru/20250419/ugledar-2012213470.html

Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара

Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара - РИА Новости, 19.04.2025

Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара

Украинские военные перед штурмом Угледара в ДНР российскими войсками бежали из города, многие бросали оружие и переодевались в гражданскую одежду, рассказал РИА РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T01:28:00+03:00

2025-04-19T01:28:00+03:00

2025-04-19T01:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

угледар

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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УГЛЕДАР (ДНР), 19 апр – РИА Новости. Украинские военные перед штурмом Угледара в ДНР российскими войсками бежали из города, многие бросали оружие и переодевались в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости местный житель по имени Виктор. "Тикали (убегали – ред.), оружие бросали, все бросали. Переодевались. Отсюда, когда бежали, переодевались. Много пряталось по подвалам", – сказал очевидец. Минобороны РФ 3 октября 2024 года сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011727767.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

угледар, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность