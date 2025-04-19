https://ria.ru/20250419/ugledar-2012213470.html
Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара
Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара - РИА Новости, 19.04.2025
Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара
Украинские военные перед штурмом Угледара в ДНР российскими войсками бежали из города, многие бросали оружие и переодевались в гражданскую одежду, рассказал РИА РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:28:00+03:00
2025-04-19T01:28:00+03:00
2025-04-19T01:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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УГЛЕДАР (ДНР), 19 апр – РИА Новости. Украинские военные перед штурмом Угледара в ДНР российскими войсками бежали из города, многие бросали оружие и переодевались в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости местный житель по имени Виктор. "Тикали (убегали – ред.), оружие бросали, все бросали. Переодевались. Отсюда, когда бежали, переодевались. Много пряталось по подвалам", – сказал очевидец. Минобороны РФ 3 октября 2024 года сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар на территории Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011727767.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
угледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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угледар, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Очевидец рассказал, как украинские военные бежали из Угледара
Украинские военные переодевались в гражданскую одежду при побеге из Угледара