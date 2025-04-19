https://ria.ru/20250419/turtsiya-2012265175.html
Турция не знает о планах Запада по прекращению огня на Украине
Турция не знает о планах Запада по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 19.04.2025
Турция не знает о планах Запада по прекращению огня на Украине
Турции неизвестно про планы Запада согласовать в Лондоне параметры прекращению огня на Украине, Анкара рассчитывает увидеть конкретные предложения, заявили РИА... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:17:00+03:00
2025-04-19T14:17:00+03:00
2025-04-19T14:17:00+03:00
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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Турции неизвестно про планы Запада согласовать в Лондоне параметры прекращению огня на Украине, Анкара рассчитывает увидеть конкретные предложения, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана. Западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине, сообщает газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США. "Неизвестно о таких планах. Наверное, стоит дождаться конкретики, чтобы увидеть конкретные предложения", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения СМИ о планах западных стран подготовить конкретные предложения по прекращению огня на Украине. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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в мире, украина, россия, турция, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Турция, Владимир Путин
Турция не знает о планах Запада по прекращению огня на Украине
Анкара ждет от Запада конкретных предложений по прекращению огня на Украине