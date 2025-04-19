https://ria.ru/20250419/turtsiya-2012220309.html

В Турции требуют расследовать обстоятельства пожара при ЧП с "Азимутом"

В Турции требуют расследовать обстоятельства пожара при ЧП с "Азимутом" - РИА Новости, 19.04.2025

В Турции требуют расследовать обстоятельства пожара при ЧП с "Азимутом"

Турецкие юристы требуют расследовать утверждения ряда участников коллективного иска о возможном злом умысле как причине пожара после жесткой посадки самолета... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T04:16:00+03:00

2025-04-19T04:16:00+03:00

2025-04-19T04:16:00+03:00

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СТАМБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Турецкие юристы требуют расследовать утверждения ряда участников коллективного иска о возможном злом умысле как причине пожара после жесткой посадки самолета российской авиакомпании "Азимут" в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года, сообщил РИА Новости адвокат Джандаш Гюрол. Гюрол представляет интересы нескольких пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", подавших коллективные иски против компании, обвиняя ее в мошенничестве и умышленной аварии. "Азимут" заявлял ранее, что самолет не горел: воспламенилось топливо на бетоне, которое вытекло из топливного бака в результате деформации после грубой посадки самолета. "Когда будут опубликованы расшифровки с черных ящиков самолета, станет понятна причина инцидента. Говорят, что это ЧП, но мои истцы утверждают, что это неслучайный инцидент. Посмотрим, что покажет следствие, мы как адвокаты лишь требуем расследовать подобные утверждения, мы все-таки не специалисты по авиации или пожарам", - сообщил юрист. Согласно документам, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, адвокаты подали иски против стамбульского представительства авиакомпании "Азимут" и ее центрального офиса в РФ, а также капитана воздушного судна и второго пилота упомянутого Superjet. Юристы требуют возбудить уголовное дело по статьям турецкого уголовного кодекса об умышленном создании угрозы общественной безопасности, умышленном нарушении правил транспорта и нанесении телесных повреждений, а по второму иску - о мошенничестве с целью получения страховых выплат и умышленном поджоге. Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению пожара после посадки самолета "Азимута" через две минуты после получения сообщения от пилотов, за семь минут были безопасно эвакуированы 89 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщало руководство провинции. Аэропорт Антальи не принимал рейсы более семи часов в ночь после пожара, а вылеты осуществлялись с ВПП для военных рейсов, сообщали РИА Новости в воздушной гавани. Вечером 24 ноября 2024 года после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК РФ РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве. При этом в авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра. Позднее в авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с возгоранием фюзеляжа после посадки самолета прошли внеплановые проверки. В авиаотрасли сообщали РИА Новости, что специалисты внепланово проверили летную годность самолетов авиакомпании "Азимут", сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности после ЧП в Анталье. Представитель авиакомпании, в свою очередь, заявил РИА Новости, что "Азимут" проходит пять-шесть проверок в год.

https://ria.ru/20250419/azimut-2012217971.html

https://ria.ru/20250419/azimut-2012215222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире, турция