https://ria.ru/20250419/turtsija-2012259751.html

В Администрации Эрдогана оценили вероятность новых переговоров России и США

В Администрации Эрдогана оценили вероятность новых переговоров России и США - РИА Новости, 19.04.2025

В Администрации Эрдогана оценили вероятность новых переговоров России и США

Вероятность продолжения переговоров делегаций РФ и США в Турции является высокой, но сроки следующей встречи пока неизвестны, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:45:00+03:00

2025-04-19T13:45:00+03:00

2025-04-19T13:45:00+03:00

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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Вероятность продолжения переговоров делегаций РФ и США в Турции является высокой, но сроки следующей встречи пока неизвестны, заявили РИА Новости в администрации президента республики Тайипа Эрдогана. "Да, такая вероятность есть. Она (вероятность – ред.) высокая с учетом уже имеющегося опыта", - заявили в администрации. На уточняющий вопрос о конкретных сроках следующей встречи, источник отметил, что таких данных пока нет. "Пока у нас нет таких данных", - уточнил он. США и Россия 10 апреля в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран.

https://ria.ru/20250418/katar-2012099486.html

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