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В Администрации Эрдогана оценили вероятность новых переговоров России и США - РИА Новости, 19.04.2025
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13:45 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/turtsija-2012259751.html
В Администрации Эрдогана оценили вероятность новых переговоров России и США
В Администрации Эрдогана оценили вероятность новых переговоров России и США - РИА Новости, 19.04.2025
В Администрации Эрдогана оценили вероятность новых переговоров России и США
Вероятность продолжения переговоров делегаций РФ и США в Турции является высокой, но сроки следующей встречи пока неизвестны, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:45:00+03:00
2025-04-19T13:45:00+03:00
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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Вероятность продолжения переговоров делегаций РФ и США в Турции является высокой, но сроки следующей встречи пока неизвестны, заявили РИА Новости в администрации президента республики Тайипа Эрдогана. "Да, такая вероятность есть. Она (вероятность – ред.) высокая с учетом уже имеющегося опыта", - заявили в администрации. На уточняющий вопрос о конкретных сроках следующей встречи, источник отметил, что таких данных пока нет. "Пока у нас нет таких данных", - уточнил он. США и Россия 10 апреля в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран.
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в мире, россия, сша, турция, александр дарчиев, оон
В мире, Россия, США, Турция, Александр Дарчиев, ООН
В Администрации Эрдогана оценили вероятность новых переговоров России и США

Администрация Эрдогана: вероятность продолжения переговоров России и США высока

© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Flickr / KLMircea
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Вероятность продолжения переговоров делегаций РФ и США в Турции является высокой, но сроки следующей встречи пока неизвестны, заявили РИА Новости в администрации президента республики Тайипа Эрдогана.
"Да, такая вероятность есть. Она (вероятность – ред.) высокая с учетом уже имеющегося опыта", - заявили в администрации.
На уточняющий вопрос о конкретных сроках следующей встречи, источник отметил, что таких данных пока нет.
"Пока у нас нет таких данных", - уточнил он.
США и Россия 10 апреля в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран.
Доха - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Эксперт предположил место для нового этапа переговоров России и США
18 апреля, 15:51
 
В миреРоссияСШАТурцияАлександр ДарчиевООН
 
 
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