https://ria.ru/20250419/turizm-2012230563.html
В России вдвое вырос спрос на премиальные туры по стране
В России вдвое вырос спрос на премиальные туры по стране - РИА Новости, 19.04.2025
В России вдвое вырос спрос на премиальные туры по стране
Спрос на туры премиум-сегмента по России вырос вдвое в годовом выражении, больше всего отмечается интерес к поездкам на Сахалин и Курильские острова, Камчатку,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:30:00+03:00
2025-04-19T08:30:00+03:00
2025-04-19T08:31:00+03:00
туризм
сахалин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спрос на туры премиум-сегмента по России вырос вдвое в годовом выражении, больше всего отмечается интерес к поездкам на Сахалин и Курильские острова, Камчатку, в Дагестан, подсчитали для РИА Новости в маркетплейсе авторских туров YouTravel.me. "Спрос на премиальные туры по России в сегменте авторского туризма в текущем году увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший интерес туристов отмечается в таких регионах, как Сахалин и Курильские острова (25%), Камчатка (20%), Дагестан (9%), Приморье (7%) и Северная Осетия (6%)", - сообщили в маркетплейсе. Коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус считает, что удвоение спроса на премиальные туры отражает не только изменения в потребительских предпочтениях в пользу комфорта и эксклюзивных маршрутов, но и значительное улучшение туристической инфраструктуры в регионах. "Инвестиции в гостиничный сектор, транспортную доступность и сервисный уровень уже приносят ощутимые результаты", - сказал Бритаус, слова которого приводятся в сообщении. В маркетплейсе рассказали, что в предыдущем году список лидеров по спросу выглядел иначе: Камчатка (38%), Карелия (25%), Сахалин (11%), Бурятия (7%) и Дагестан (4%). "Текущая динамика свидетельствует о растущем интересе к дальневосточным и кавказским регионам, предлагающим сочетание уникальной природы и современных туристических возможностей", - пояснили аналитики. "Рост спроса подтверждает устойчивую тенденцию к выбору комфортного и качественного отдыха внутри страны, что открывает новые перспективы для развития премиального сегмента в туриндустрии", - заключили в YouTravel.me.
https://ria.ru/20250108/turizm-1992795871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сахалин, камчатка, россия, новости - туризм
Туризм, Сахалин, Камчатка, Россия, Новости - Туризм
В России вдвое вырос спрос на премиальные туры по стране
Спрос на премиум-туры на Курилы, Сахалин и Камчатку вырос вдвое за год
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спрос на туры премиум-сегмента по России вырос вдвое в годовом выражении, больше всего отмечается интерес к поездкам на Сахалин и Курильские острова, Камчатку, в Дагестан, подсчитали для РИА Новости в маркетплейсе авторских туров YouTravel.me.
"Спрос на премиальные туры по России
в сегменте авторского туризма в текущем году увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший интерес туристов отмечается в таких регионах, как Сахалин
и Курильские острова
(25%), Камчатка
(20%), Дагестан (9%), Приморье (7%) и Северная Осетия (6%)", - сообщили в маркетплейсе.
Коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус считает, что удвоение спроса на премиальные туры отражает не только изменения в потребительских предпочтениях в пользу комфорта и эксклюзивных маршрутов, но и значительное улучшение туристической инфраструктуры в регионах. "Инвестиции в гостиничный сектор, транспортную доступность и сервисный уровень уже приносят ощутимые результаты", - сказал Бритаус, слова которого приводятся в сообщении.
В маркетплейсе рассказали, что в предыдущем году список лидеров по спросу выглядел иначе: Камчатка (38%), Карелия (25%), Сахалин (11%), Бурятия (7%) и Дагестан (4%). "Текущая динамика свидетельствует о растущем интересе к дальневосточным и кавказским регионам, предлагающим сочетание уникальной природы и современных туристических возможностей", - пояснили аналитики.
"Рост спроса подтверждает устойчивую тенденцию к выбору комфортного и качественного отдыха внутри страны, что открывает новые перспективы для развития премиального сегмента в туриндустрии", - заключили в YouTravel.me.