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Посол дал советы россиянам, как избежать проблем со въездом в Мексику - РИА Новости, 19.04.2025
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Туризм
 
06:31 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/turizm-2012225306.html
Посол дал советы россиянам, как избежать проблем со въездом в Мексику
Посол дал советы россиянам, как избежать проблем со въездом в Мексику - РИА Новости, 19.04.2025
Посол дал советы россиянам, как избежать проблем со въездом в Мексику
Российским туристам, чтобы избежать проблем при въезде в Мексику, следует обратиться за визой непосредственно в посольство, а также подготовиться к... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T06:31:00+03:00
2025-04-19T06:31:00+03:00
туризм
мексика
россия
москва
эдуардо вильегас мехиас
российский союз туриндустрии (рст)
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новости - туризм
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российским туристам, чтобы избежать проблем при въезде в Мексику, следует обратиться за визой непосредственно в посольство, а также подготовиться к собеседованию на границе, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. В прошлом году Ассоциация туроператоров России сообщила о том, что примерно 5% российским туристам отказывают во въезде в Мексику. "Для того чтобы въехать в Мексику, вам потребуется либо виза, либо электронное разрешение. Но с разрешением есть небольшая проблема - оно выдается автоматически, вы не общаетесь с визовым офицером. В то время как в случае с визой, вы приходите в посольство и говорите с человеком, который может сразу сказать, на этапе собеседования, у кого могут быть проблемы при въезде в страну", - сказал он в интервью РИА Новости. Также посол советует обязательно подготовиться к собеседованию на границе при въезде в страну. "Надо понимать, что пограничники будут говорить только на испанском или английском языках. Не все российские туристы говорят по-английски, не говоря об испанском. Это уже первая проблема, языковой барьер. Поэтому надо подготовить ответы на вопросы о целях вашей поездки. Это базовые вопросы - ваш маршрут путешествия и где вы остановитесь, сколько времени вы планируете провести в стране и сколько у вас денег с собой", - отметил глава дипмиссии. Посол Мексики и представители 12 российских туроператоров по итогам состоявшейся в декабре прошлого года встречи договорились о совместных мерах, которые помогут избежать проблем при поездке российских граждан в республику, сообщили в дипмиссии в Москве. Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили о том, что 14 российских туроператоров направили послу Мексики в РФ коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, это вызвано участившимися отказами во въезде путешественникам из РФ.
https://ria.ru/20241202/meksika-1986890826.html
https://ria.ru/20250412/ekvador-2010833748.html
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мексика, россия, москва, эдуардо вильегас мехиас, российский союз туриндустрии (рст), в мире, новости - туризм
Туризм, Мексика, Россия, Москва, Эдуардо Вильегас Мехиас, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире, Новости - Туризм
Посол дал советы россиянам, как избежать проблем со въездом в Мексику

Посол Мехиас призвал российских туристов готовиться к собеседованию

© Fotolia / Rafael Ben-AriГород Мехико, Мексика
Город Мехико, Мексика - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Fotolia / Rafael Ben-Ari
Город Мехико, Мексика . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российским туристам, чтобы избежать проблем при въезде в Мексику, следует обратиться за визой непосредственно в посольство, а также подготовиться к собеседованию на границе, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
В прошлом году Ассоциация туроператоров России сообщила о том, что примерно 5% российским туристам отказывают во въезде в Мексику.
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"Для того чтобы въехать в Мексику, вам потребуется либо виза, либо электронное разрешение. Но с разрешением есть небольшая проблема - оно выдается автоматически, вы не общаетесь с визовым офицером. В то время как в случае с визой, вы приходите в посольство и говорите с человеком, который может сразу сказать, на этапе собеседования, у кого могут быть проблемы при въезде в страну", - сказал он в интервью РИА Новости.
Также посол советует обязательно подготовиться к собеседованию на границе при въезде в страну.
"Надо понимать, что пограничники будут говорить только на испанском или английском языках. Не все российские туристы говорят по-английски, не говоря об испанском. Это уже первая проблема, языковой барьер. Поэтому надо подготовить ответы на вопросы о целях вашей поездки. Это базовые вопросы - ваш маршрут путешествия и где вы остановитесь, сколько времени вы планируете провести в стране и сколько у вас денег с собой", - отметил глава дипмиссии.
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Посол Мексики и представители 12 российских туроператоров по итогам состоявшейся в декабре прошлого года встречи договорились о совместных мерах, которые помогут избежать проблем при поездке российских граждан в республику, сообщили в дипмиссии в Москве.
Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили о том, что 14 российских туроператоров направили послу Мексики в РФ коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, это вызвано участившимися отказами во въезде путешественникам из РФ.
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