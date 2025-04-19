https://ria.ru/20250419/turisty-2012217719.html
В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников
В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников - РИА Новости, 19.04.2025
В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников
Группу российских туристов выгнали с пляжа и оштрафовали из-за купальников, пишет TourDom. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:05:00+03:00
2025-04-19T03:05:00+03:00
2025-04-19T03:39:00+03:00
туризм
новости - туризм
турция
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/81/1559858132_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d9719d16bbeb0395d8545ed1bf7ffcdb.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Группу российских туристов выгнали с пляжа и оштрафовали из-за купальников, пишет TourDom."Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно — запах нефти", — поделилась с порталом одна из туристок.Подчеркивается, что из-за разлива нефти в море рядом с отелем, отдыхающих возят на другие пляжи, но они относятся к другому эмирату, в котором более суровые законы, касающиеся в том числе внешнего вида туристов.Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров России сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты входят в пять главных направлений для зарубежного отдыха в период майских праздников, уступая только Турции и Египту.
https://ria.ru/20250116/turisty-1993938671.html
турция
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/81/1559858132_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_a92bdb421d2ab0cdc2c5bf22c5ee3d40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, египет, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников
TourDom: российских туристов в Шардже выгнали с пляжа из-за купальников