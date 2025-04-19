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В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников - РИА Новости, 19.04.2025
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Туризм
 
03:05 19.04.2025 (обновлено: 03:39 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/turisty-2012217719.html
В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников
В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников - РИА Новости, 19.04.2025
В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников
Группу российских туристов выгнали с пляжа и оштрафовали из-за купальников, пишет TourDom. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:05:00+03:00
2025-04-19T03:39:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Группу российских туристов выгнали с пляжа и оштрафовали из-за купальников, пишет TourDom."Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно — запах нефти", — поделилась с порталом одна из туристок.Подчеркивается, что из-за разлива нефти в море рядом с отелем, отдыхающих возят на другие пляжи, но они относятся к другому эмирату, в котором более суровые законы, касающиеся в том числе внешнего вида туристов.Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров России сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты входят в пять главных направлений для зарубежного отдыха в период майских праздников, уступая только Турции и Египту.
https://ria.ru/20250116/turisty-1993938671.html
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новости - туризм, турция, египет, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников

TourDom: российских туристов в Шардже выгнали с пляжа из-за купальников

© Depositphotos.com / slava296Курортная зона Фуджейры, ОАЭ
Курортная зона Фуджейры, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Depositphotos.com / slava296
Курортная зона Фуджейры, ОАЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Группу российских туристов выгнали с пляжа и оштрафовали из-за купальников, пишет TourDom.
"Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно — запах нефти", — поделилась с порталом одна из туристок.
Подчеркивается, что из-за разлива нефти в море рядом с отелем, отдыхающих возят на другие пляжи, но они относятся к другому эмирату, в котором более суровые законы, касающиеся в том числе внешнего вида туристов.
Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров России сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты входят в пять главных направлений для зарубежного отдыха в период майских праздников, уступая только Турции и Египту.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Туристы из ОАЭ готовы потратить на поездку за рубеж более 765 тысяч рублей
16 января, 03:31
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияЕгипетАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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