https://ria.ru/20250419/turisty-2012217719.html

В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников

В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников - РИА Новости, 19.04.2025

В ОАЭ российских туристов попросили уйти с пляжа из-за купальников

Группу российских туристов выгнали с пляжа и оштрафовали из-за купальников, пишет TourDom. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T03:05:00+03:00

2025-04-19T03:05:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Группу российских туристов выгнали с пляжа и оштрафовали из-за купальников, пишет TourDom."Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно — запах нефти", — поделилась с порталом одна из туристок.Подчеркивается, что из-за разлива нефти в море рядом с отелем, отдыхающих возят на другие пляжи, но они относятся к другому эмирату, в котором более суровые законы, касающиеся в том числе внешнего вида туристов.Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров России сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты входят в пять главных направлений для зарубежного отдыха в период майских праздников, уступая только Турции и Египту.

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новости - туризм, турция, египет, ассоциация туроператоров россии (атор)