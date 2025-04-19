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Профессор объяснил, почему картофель дорожает, а бананы дешевеют - РИА Новости, 19.04.2025
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02:15 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/tseny-2012210284.html
Профессор объяснил, почему картофель дорожает, а бананы дешевеют
Профессор объяснил, почему картофель дорожает, а бананы дешевеют - РИА Новости, 19.04.2025
Профессор объяснил, почему картофель дорожает, а бананы дешевеют
Сезонное удорожание картофеля и других российских овощей совпадает с падением цен на импортные фрукты и овощи. Почему так происходит, агентству "Прайм" объяснил РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:15:00+03:00
2025-04-19T02:15:00+03:00
вячеслав чеглов
рэу имени г. в. плеханова
россия
цены
продукты
общество
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сезонное удорожание картофеля и других российских овощей совпадает с падением цен на импортные фрукты и овощи. Почему так происходит, агентству "Прайм" объяснил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Он напомнил, что цены на отечественный картофель растут из-за недоработок в системе хранения и аппетитов торговых сетей, которые выполняют требования к качеству и калибру, а также упаковке клубней. Как правило, в условиях сокращения предложения — а именно так происходит весной — коммерсанты спешат урвать свое.“Поэтому, например, на моих глазах цена на отечественный картофель выросла с 64 до 100 рублей за килограмм, при этом последняя цена стала иметь желтый цвет. А рядом лежал свежий картофель по 110 рублей. Ну как не заработать на конъюнктуре?" — задает он вопрос.Что касается экзотики, то ее поставки заранее законтрактованы, а часто оплачены, хранилища для нее не нужны, лучше постараться быстрее продать. На цену здесь больше влияют курс рубля и торговые санкции, заключил профессор Чеглов.
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вячеслав чеглов, рэу имени г. в. плеханова, россия, цены, продукты, общество
Вячеслав Чеглов, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Цены, Продукты, Общество
Профессор объяснил, почему картофель дорожает, а бананы дешевеют

Профессор Чеглов: картофель дорожает из-за недоработок в системах торговых сетей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Картофель. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сезонное удорожание картофеля и других российских овощей совпадает с падением цен на импортные фрукты и овощи. Почему так происходит, агентству "Прайм" объяснил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Он напомнил, что цены на отечественный картофель растут из-за недоработок в системе хранения и аппетитов торговых сетей, которые выполняют требования к качеству и калибру, а также упаковке клубней. Как правило, в условиях сокращения предложения — а именно так происходит весной — коммерсанты спешат урвать свое.
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Что касается экзотики, то ее поставки заранее законтрактованы, а часто оплачены, хранилища для нее не нужны, лучше постараться быстрее продать. На цену здесь больше влияют курс рубля и торговые санкции, заключил профессор Чеглов.
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Вячеслав ЧегловРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияЦеныПродуктыОбщество
 
 
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