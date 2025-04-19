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Рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с первым сроком - РИА Новости, 19.04.2025
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06:37 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/tramp-2012225870.html
Рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с первым сроком
Рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с первым сроком - РИА Новости, 19.04.2025
Рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с первым сроком
Президент США Дональд Трамп в первом квартале текущего срока на своем посту имеет более высокий средний рейтинг одобрения, чем во время первого срока,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T06:37:00+03:00
2025-04-19T06:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в первом квартале текущего срока на своем посту имеет более высокий средний рейтинг одобрения, чем во время первого срока, свидетельствуют результаты опроса компании Gallup. "В первом квартале своего второго президентского срока Трамп в среднем имел 45% одобрения своей работы. Это немного лучше, чем в его первый срок, но значительно ниже показателей, которые были характерны для президентов после Второй мировой войны" – резюмирует компания. Согласно опросу Gallup, проведённому во время первого президентского срока Трампа, его рейтинг одобрения составлял 41%. Этот показатель был на 19% ниже, чем у президентов США после Второй мировой войны. Средний рейтинг одобрения президентов США с 1952-го по 2020 год в первом квартале их срока составлял 60%. Уровень доверия к экономическому руководству Трампа остаётся невысоким – всего 44%. Однако этот показатель превосходит рейтинги других американских лидеров, включая членов конгресса и Федеральной резервной системы. Результаты этого опроса были получены в ходе телефонных интервью в период с 1 по 14 апреля 2025 года. В исследовании приняла участие случайная выборка из 1006 взрослых людей в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех штатах США. Погрешность выборки составляет ±4%.
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96
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РИА Новости
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60
353
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в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с первым сроком

Трамп в первом квартале имеет более высокий рейтинг одобрения, чем в первый срок

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в первом квартале текущего срока на своем посту имеет более высокий средний рейтинг одобрения, чем во время первого срока, свидетельствуют результаты опроса компании Gallup.
"В первом квартале своего второго президентского срока Трамп в среднем имел 45% одобрения своей работы. Это немного лучше, чем в его первый срок, но значительно ниже показателей, которые были характерны для президентов после Второй мировой войны" – резюмирует компания.
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Согласно опросу Gallup, проведённому во время первого президентского срока Трампа, его рейтинг одобрения составлял 41%. Этот показатель был на 19% ниже, чем у президентов США после Второй мировой войны. Средний рейтинг одобрения президентов США с 1952-го по 2020 год в первом квартале их срока составлял 60%.
Уровень доверия к экономическому руководству Трампа остаётся невысоким – всего 44%. Однако этот показатель превосходит рейтинги других американских лидеров, включая членов конгресса и Федеральной резервной системы.
Результаты этого опроса были получены в ходе телефонных интервью в период с 1 по 14 апреля 2025 года. В исследовании приняла участие случайная выборка из 1006 взрослых людей в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех штатах США. Погрешность выборки составляет ±4%.
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