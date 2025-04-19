https://ria.ru/20250419/tramp-2012225870.html

Рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с первым сроком

Рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с первым сроком - РИА Новости, 19.04.2025

Рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с первым сроком

Президент США Дональд Трамп в первом квартале текущего срока на своем посту имеет более высокий средний рейтинг одобрения, чем во время первого срока,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T06:37:00+03:00

2025-04-19T06:37:00+03:00

2025-04-19T06:37:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в первом квартале текущего срока на своем посту имеет более высокий средний рейтинг одобрения, чем во время первого срока, свидетельствуют результаты опроса компании Gallup. "В первом квартале своего второго президентского срока Трамп в среднем имел 45% одобрения своей работы. Это немного лучше, чем в его первый срок, но значительно ниже показателей, которые были характерны для президентов после Второй мировой войны" – резюмирует компания. Согласно опросу Gallup, проведённому во время первого президентского срока Трампа, его рейтинг одобрения составлял 41%. Этот показатель был на 19% ниже, чем у президентов США после Второй мировой войны. Средний рейтинг одобрения президентов США с 1952-го по 2020 год в первом квартале их срока составлял 60%. Уровень доверия к экономическому руководству Трампа остаётся невысоким – всего 44%. Однако этот показатель превосходит рейтинги других американских лидеров, включая членов конгресса и Федеральной резервной системы. Результаты этого опроса были получены в ходе телефонных интервью в период с 1 по 14 апреля 2025 года. В исследовании приняла участие случайная выборка из 1006 взрослых людей в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех штатах США. Погрешность выборки составляет ±4%.

https://ria.ru/20250418/tramp-2012164095.html

https://ria.ru/20250129/tramp-1996170890.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт