https://ria.ru/20250419/tjumen-2012231218.html

В Тюмени загорелось кафе в одном из ТЦ

В Тюмени загорелось кафе в одном из ТЦ - РИА Новости, 19.04.2025

В Тюмени загорелось кафе в одном из ТЦ

Пожар возник в кафе на втором этаже торгового центра "Галацентр" в Тюмени, открытое горение ликвидировано на 10 квадратных метрах, сведений о погибших и... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:40:00+03:00

2025-04-19T08:40:00+03:00

2025-04-19T09:11:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

тюмень

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Пожар возник в кафе на втором этаже торгового центра "Галацентр" в Тюмени, открытое горение ликвидировано на 10 квадратных метрах, сведений о погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. "В одиннадцатом часу утра (после 8:00 по мск) 19 апреля поступило сообщение о задымлении в здании торгового центра "Галацентр" на улице Герцена, дом 97. В ходе разведки подразделениями МЧС России было установлено, что произошло возгорание в кафе на втором этаже. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало", - указано в сообщении. На месте работают 8 единиц техники и 33 человека подразделений пожарной охраны.

https://ria.ru/20250417/chelovek-2011863839.html

тюмень

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происшествия, коммерческая недвижимость, тюмень, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)