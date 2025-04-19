https://ria.ru/20250419/terusalim-2012218063.html

Глава Русской духовной миссии рассказал о ситуации в Иерусалиме

Глава Русской духовной миссии рассказал о ситуации в Иерусалиме - РИА Новости, 19.04.2025

Глава Русской духовной миссии рассказал о ситуации в Иерусалиме

Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) рассказал в интервью РИА Новости, что ситуация с собственностью Иерусалимского... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T03:11:00+03:00

2025-04-19T03:11:00+03:00

2025-04-19T03:11:00+03:00

религия

феофил iii (патриарх иерусалимский)

иерусалим

религия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) рассказал в интервью РИА Новости, что ситуация с собственностью Иерусалимского патриархата и конфликтами с радикальными израильскими организациями остается тяжелой, но стабильной. "За те полтора года, что я здесь нахожусь, инцидентов, связанных с блокированием улиц, по которым можно дойти до храма Гроба Господня, не было. Не было блокирования улиц со стороны радикальных организаций. В целом ситуация, конечно, напряженная, но стабильная... Что касается недвижимости, о которой когда-то говорил блаженнейший патриарх Феофил III, то больше упоминаний об этом не было, и ситуация остается в том же виде, в каком была", – сказал архимандрит Вассиан. Основной акцент сейчас перенесен на арабо-израильский конфликт в секторе Газа, добавил он.

https://ria.ru/20250419/ierusalim-2012215058.html

иерусалим

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

феофил iii (патриарх иерусалимский), иерусалим, религия