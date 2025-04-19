https://ria.ru/20250419/terusalim-2012218063.html
Глава Русской духовной миссии рассказал о ситуации в Иерусалиме
Глава Русской духовной миссии рассказал о ситуации в Иерусалиме - РИА Новости, 19.04.2025
Глава Русской духовной миссии рассказал о ситуации в Иерусалиме
Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) рассказал в интервью РИА Новости, что ситуация с собственностью Иерусалимского... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:11:00+03:00
2025-04-19T03:11:00+03:00
2025-04-19T03:11:00+03:00
религия
феофил iii (патриарх иерусалимский)
иерусалим
религия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) рассказал в интервью РИА Новости, что ситуация с собственностью Иерусалимского патриархата и конфликтами с радикальными израильскими организациями остается тяжелой, но стабильной. "За те полтора года, что я здесь нахожусь, инцидентов, связанных с блокированием улиц, по которым можно дойти до храма Гроба Господня, не было. Не было блокирования улиц со стороны радикальных организаций. В целом ситуация, конечно, напряженная, но стабильная... Что касается недвижимости, о которой когда-то говорил блаженнейший патриарх Феофил III, то больше упоминаний об этом не было, и ситуация остается в том же виде, в каком была", – сказал архимандрит Вассиан. Основной акцент сейчас перенесен на арабо-израильский конфликт в секторе Газа, добавил он.
https://ria.ru/20250419/ierusalim-2012215058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феофил iii (патриарх иерусалимский), иерусалим, религия
Религия, Феофил III (Патриарх Иерусалимский), Иерусалим, Религия
Глава Русской духовной миссии рассказал о ситуации в Иерусалиме
Архимандрит Вассиан: ситуация с радикалами в Иерусалиме тяжелая, но стабильная