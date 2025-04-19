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ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 19.04.2025 (обновлено: 16:59 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/svo-2012284465.html
ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области
ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области - РИА Новости, 19.04.2025
ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области
Противник сосредоточил силы на небольших участках в Курской области, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:50:00+03:00
2025-04-19T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Противник сосредоточил силы на небольших участках в Курской области, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов."Осталось два участка (в Курской области - ред.), где идут боевые действия… Участки сами по себе небольшие. Противник сосредоточил там основные усилия на их удержание", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области

Герасимов: противник сосредоточил силы на небольших участках в Курской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Противник сосредоточил силы на небольших участках в Курской области, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"Осталось два участка (в Курской области - ред.), где идут боевые действия… Участки сами по себе небольшие. Противник сосредоточил там основные усилия на их удержание", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Герасимов рассказал о работе по окончательному освобождению Курской области
Вчера, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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