https://ria.ru/20250419/svo-2012284465.html
ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области
ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области - РИА Новости, 19.04.2025
ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области
Противник сосредоточил силы на небольших участках в Курской области, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:50:00+03:00
2025-04-19T16:50:00+03:00
2025-04-19T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Противник сосредоточил силы на небольших участках в Курской области, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов."Осталось два участка (в Курской области - ред.), где идут боевые действия… Участки сами по себе небольшие. Противник сосредоточил там основные усилия на их удержание", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250419/gerasimov-2012285172.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области
Герасимов: противник сосредоточил силы на небольших участках в Курской области