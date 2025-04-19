https://ria.ru/20250419/svo-2012284465.html

ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области

ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области - РИА Новости, 19.04.2025

ВСУ сосредоточили силы на небольших участках Курской области

Противник сосредоточил силы на небольших участках в Курской области, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:50:00+03:00

2025-04-19T16:50:00+03:00

2025-04-19T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Противник сосредоточил силы на небольших участках в Курской области, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов."Осталось два участка (в Курской области - ред.), где идут боевые действия… Участки сами по себе небольшие. Противник сосредоточил там основные усилия на их удержание", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250419/gerasimov-2012285172.html

курская область

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2025

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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин