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Шесть группировок ВС России ведут наступление на 11 направлениях - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 19.04.2025 (обновлено: 16:53 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/svo-2012283954.html
Шесть группировок ВС России ведут наступление на 11 направлениях
Шесть группировок ВС России ведут наступление на 11 направлениях - РИА Новости, 19.04.2025
Шесть группировок ВС России ведут наступление на 11 направлениях
Все 6 российских группировок ведут наступление на 11 направлениях, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:48:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Все 6 российских группировок ведут наступление на 11 направлениях, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов."Сейчас все 6 группировок войск ведут наступательные действия на 11 направлениях", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Шесть группировок ВС России ведут наступление на 11 направлениях

Герасимов: шесть группировок ВС РФ ведут наступление на 11 направлениях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Все 6 российских группировок ведут наступление на 11 направлениях, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"Сейчас все 6 группировок войск ведут наступательные действия на 11 направлениях", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Военнослужащие ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Российские войска освободили 99,5 процента территории Курской области
Вчера, 16:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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