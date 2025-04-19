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Шесть группировок ВС России ведут наступление на 11 направлениях
Шесть группировок ВС России ведут наступление на 11 направлениях - РИА Новости, 19.04.2025
Шесть группировок ВС России ведут наступление на 11 направлениях
Все 6 российских группировок ведут наступление на 11 направлениях, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:48:00+03:00
2025-04-19T16:48:00+03:00
2025-04-19T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Все 6 российских группировок ведут наступление на 11 направлениях, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов."Сейчас все 6 группировок войск ведут наступательные действия на 11 направлениях", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250419/kurskaya-2012284256.html
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россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Шесть группировок ВС России ведут наступление на 11 направлениях
Герасимов: шесть группировок ВС РФ ведут наступление на 11 направлениях