https://ria.ru/20250419/sud-2012230372.html
Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries
Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries - РИА Новости, 19.04.2025
Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries
Суд в Москве запретил предпринимателю продавать на Wildberries уставные футболки и толстовки "Армия России" из-за отсутствия права использовать товарный знак, а РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:27:00+03:00
2025-04-19T08:27:00+03:00
2025-04-19T08:28:00+03:00
россия
wildberries
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происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд в Москве запретил предпринимателю продавать на Wildberries уставные футболки и толстовки "Армия России" из-за отсутствия права использовать товарный знак, а также обязал Роскомнадзор внести страницы маркетплейса с этими товарами в реестр запрещенных к распространению в РФ, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся данным, прокурор обратился в Московский районный суд с иском о признании запрещенной к распространению информацию на странице Wildberries, где можно приобрести футболки и толстовки "Армия России". По законодательству никто не может без разрешения правообладателя использовать похожие на его товарный знак обозначения. Однако частный предприниматель через маркетплейс распространял одежду с символикой "Армия России", не владея соответствующим товарным знаком. Изучив все материалы, суд запретил предпринимателю продавать уставные футболки и толстовки "Армия России" на Wildberries, а также обязал Роскомнадзор внести страницу продавца на маркетплейсе в реестр страниц сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в России.
https://ria.ru/20250417/kim-2011849633.html
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россия, wildberries, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Wildberries, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries
Суд запретил частному бизнесмену продавать на Wildberries футболки Армия России