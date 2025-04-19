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Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries - РИА Новости, 19.04.2025
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08:27 19.04.2025 (обновлено: 08:28 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/sud-2012230372.html
Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries
Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries - РИА Новости, 19.04.2025
Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries
Суд в Москве запретил предпринимателю продавать на Wildberries уставные футболки и толстовки "Армия России" из-за отсутствия права использовать товарный знак, а РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:27:00+03:00
2025-04-19T08:28:00+03:00
россия
wildberries
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд в Москве запретил предпринимателю продавать на Wildberries уставные футболки и толстовки "Армия России" из-за отсутствия права использовать товарный знак, а также обязал Роскомнадзор внести страницы маркетплейса с этими товарами в реестр запрещенных к распространению в РФ, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся данным, прокурор обратился в Московский районный суд с иском о признании запрещенной к распространению информацию на странице Wildberries, где можно приобрести футболки и толстовки "Армия России". По законодательству никто не может без разрешения правообладателя использовать похожие на его товарный знак обозначения. Однако частный предприниматель через маркетплейс распространял одежду с символикой "Армия России", не владея соответствующим товарным знаком. Изучив все материалы, суд запретил предпринимателю продавать уставные футболки и толстовки "Армия России" на Wildberries, а также обязал Роскомнадзор внести страницу продавца на маркетплейсе в реестр страниц сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в России.
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россия, wildberries, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Wildberries, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries

Суд запретил частному бизнесмену продавать на Wildberries футболки Армия России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд в Москве запретил предпринимателю продавать на Wildberries уставные футболки и толстовки "Армия России" из-за отсутствия права использовать товарный знак, а также обязал Роскомнадзор внести страницы маркетплейса с этими товарами в реестр запрещенных к распространению в РФ, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, прокурор обратился в Московский районный суд с иском о признании запрещенной к распространению информацию на странице Wildberries, где можно приобрести футболки и толстовки "Армия России".
По законодательству никто не может без разрешения правообладателя использовать похожие на его товарный знак обозначения. Однако частный предприниматель через маркетплейс распространял одежду с символикой "Армия России", не владея соответствующим товарным знаком.
Изучив все материалы, суд запретил предпринимателю продавать уставные футболки и толстовки "Армия России" на Wildberries, а также обязал Роскомнадзор внести страницу продавца на маркетплейсе в реестр страниц сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в России.
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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РоссияWildberriesФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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