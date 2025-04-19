https://ria.ru/20250419/sud-2012230372.html

Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries

Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries - РИА Новости, 19.04.2025

Суд запретил частнику продавать футболки "Армия России" на Wildberries

Суд в Москве запретил предпринимателю продавать на Wildberries уставные футболки и толстовки "Армия России" из-за отсутствия права использовать товарный знак, а РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:27:00+03:00

2025-04-19T08:27:00+03:00

2025-04-19T08:28:00+03:00

россия

wildberries

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292721_0:38:3506:2010_1920x0_80_0_0_121eafddc71190ca088d0c703a7d9954.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд в Москве запретил предпринимателю продавать на Wildberries уставные футболки и толстовки "Армия России" из-за отсутствия права использовать товарный знак, а также обязал Роскомнадзор внести страницы маркетплейса с этими товарами в реестр запрещенных к распространению в РФ, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся данным, прокурор обратился в Московский районный суд с иском о признании запрещенной к распространению информацию на странице Wildberries, где можно приобрести футболки и толстовки "Армия России". По законодательству никто не может без разрешения правообладателя использовать похожие на его товарный знак обозначения. Однако частный предприниматель через маркетплейс распространял одежду с символикой "Армия России", не владея соответствующим товарным знаком. Изучив все материалы, суд запретил предпринимателю продавать уставные футболки и толстовки "Армия России" на Wildberries, а также обязал Роскомнадзор внести страницу продавца на маркетплейсе в реестр страниц сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в России.

https://ria.ru/20250417/kim-2011849633.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, wildberries, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия