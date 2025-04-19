https://ria.ru/20250419/sud-2012225698.html

Пассажир рейса "Азимута", горевшего в Анталье, дал показания

Пассажир рейса "Азимута", горевшего в Анталье, дал показания - РИА Новости, 19.04.2025

Пассажир рейса "Азимута", горевшего в Анталье, дал показания

Один из участников коллективного иска против российской авиакомпании "Азимут", после жесткой посадки самолета которой в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T06:35:00+03:00

2025-04-19T06:35:00+03:00

2025-04-19T06:35:00+03:00

происшествия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

анталья (провинция)

авиакомпания "азимут"

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СТАМБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Один из участников коллективного иска против российской авиакомпании "Азимут", после жесткой посадки самолета которой в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года начался пожар, дал показания в РФ как свидетель, сообщил РИА Новости адвокат Джандаш Гюрол. Гюрол представляет интересы нескольких пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", подавших коллективные иски против компании, обвиняя ее в мошенничестве и умышленной аварии. "Азимут" заявлял ранее, что самолет не горел: воспламенилось топливо на бетоне, которое вытекло из топливного бака в результате деформации после грубой посадки самолета. "Один из моих подзащитных сообщил, что недавно ездил в Россию давать показания в качестве свидетеля по делу о ЧП с самолетом", - сообщил адвокат. Вечером 24 ноября 2024 года после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК РФ РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве. При этом в авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра. Позднее в авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с возгоранием фюзеляжа после посадки самолета прошли внеплановые проверки. В авиаотрасли сообщали РИА Новости, что специалисты внепланово проверили летную годность самолетов авиакомпании "Азимут", сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности после ЧП в Анталье. Представитель авиакомпании, в свою очередь, заявил РИА Новости, что "Азимут" проходит пять-шесть проверок в год.

https://ria.ru/20250419/azimut-2012215222.html

https://ria.ru/20241214/samolet-1989184358.html

анталья (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100), анталья (провинция), авиакомпания "азимут"