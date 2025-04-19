https://ria.ru/20250419/subbotnik-2012745035.html

Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля

Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля - РИА Новости, 22.04.2025

Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля

Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-19T00:22:00+03:00

2025-04-19T00:22:00+03:00

2025-04-22T15:05:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

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городское хозяйство москвы

субботник

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля. Мероприятия в рамках субботника на территории главной выставки страны вновь пройдут совместно с акцией "Сад памяти" по высадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Участники субботника на ВДНХ займутся уборкой территории, высадят деревья и кустарники. В парке "Останкино" планируется посадить саженцы калины обыкновенной, аронии Мичурина и боярышника Арнольда. Кроме того, эксклюзивными работами субботников на ВДНХ в этом году станет сборка и установка ремиз - домиков для полезных насекомых. Полезные насекомые, которые опыляют растения или борются с вредителями, могут "останавливаться" в таких домиках, чувствуя себя в безопасности, зимовать в них и выращивать потомство. Также в парке искусств "Музеон" в субботу с 10.15 до 13.00 состоится традиционная "Головомойка", в рамках которой участники отмоют 85 скульптур парка искусств, а также почистят забор и подметут асфальт. Для участников подготовлена серия экологических мастер-классов, а для детей – тематическая зона с героями мультфильмов. Посетителей ждут диджей-сет и сувениры.

https://ria.ru/20250418/subbotnik-2012743637.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, субботник