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Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля - РИА Новости, 22.04.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
00:22 19.04.2025 (обновлено: 15:05 22.04.2025)
https://ria.ru/20250419/subbotnik-2012745035.html
Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля
Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля - РИА Новости, 22.04.2025
Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля
Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-19T00:22:00+03:00
2025-04-22T15:05:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
субботник
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля. Мероприятия в рамках субботника на территории главной выставки страны вновь пройдут совместно с акцией "Сад памяти" по высадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Участники субботника на ВДНХ займутся уборкой территории, высадят деревья и кустарники. В парке "Останкино" планируется посадить саженцы калины обыкновенной, аронии Мичурина и боярышника Арнольда. Кроме того, эксклюзивными работами субботников на ВДНХ в этом году станет сборка и установка ремиз - домиков для полезных насекомых. Полезные насекомые, которые опыляют растения или борются с вредителями, могут "останавливаться" в таких домиках, чувствуя себя в безопасности, зимовать в них и выращивать потомство. Также в парке искусств "Музеон" в субботу с 10.15 до 13.00 состоится традиционная "Головомойка", в рамках которой участники отмоют 85 скульптур парка искусств, а также почистят забор и подметут асфальт. Для участников подготовлена серия экологических мастер-классов, а для детей – тематическая зона с героями мультфильмов. Посетителей ждут диджей-сет и сувениры.
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москва, городское хозяйство москвы, субботник
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, субботник

Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУборочный инвентарь прислонен к стволу дерева
Уборочный инвентарь прислонен к стволу дерева - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Уборочный инвентарь прислонен к стволу дерева
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля.
Мероприятия в рамках субботника на территории главной выставки страны вновь пройдут совместно с акцией "Сад памяти" по высадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Участники субботника на ВДНХ займутся уборкой территории, высадят деревья и кустарники. В парке "Останкино" планируется посадить саженцы калины обыкновенной, аронии Мичурина и боярышника Арнольда.
Общегородской субботник в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках
18 апреля, 12:22
Кроме того, эксклюзивными работами субботников на ВДНХ в этом году станет сборка и установка ремиз - домиков для полезных насекомых. Полезные насекомые, которые опыляют растения или борются с вредителями, могут "останавливаться" в таких домиках, чувствуя себя в безопасности, зимовать в них и выращивать потомство.
Также в парке искусств "Музеон" в субботу с 10.15 до 13.00 состоится традиционная "Головомойка", в рамках которой участники отмоют 85 скульптур парка искусств, а также почистят забор и подметут асфальт. Для участников подготовлена серия экологических мастер-классов, а для детей – тематическая зона с героями мультфильмов. Посетителей ждут диджей-сет и сувениры.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвысубботник
 
 
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