https://ria.ru/20250419/subbotnik-2012745035.html
Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля
Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля - РИА Новости, 22.04.2025
Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля
Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-19T00:22:00+03:00
2025-04-19T00:22:00+03:00
2025-04-22T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля. Мероприятия в рамках субботника на территории главной выставки страны вновь пройдут совместно с акцией "Сад памяти" по высадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Участники субботника на ВДНХ займутся уборкой территории, высадят деревья и кустарники. В парке "Останкино" планируется посадить саженцы калины обыкновенной, аронии Мичурина и боярышника Арнольда. Кроме того, эксклюзивными работами субботников на ВДНХ в этом году станет сборка и установка ремиз - домиков для полезных насекомых. Полезные насекомые, которые опыляют растения или борются с вредителями, могут "останавливаться" в таких домиках, чувствуя себя в безопасности, зимовать в них и выращивать потомство. Также в парке искусств "Музеон" в субботу с 10.15 до 13.00 состоится традиционная "Головомойка", в рамках которой участники отмоют 85 скульптур парка искусств, а также почистят забор и подметут асфальт. Для участников подготовлена серия экологических мастер-классов, а для детей – тематическая зона с героями мультфильмов. Посетителей ждут диджей-сет и сувениры.
https://ria.ru/20250418/subbotnik-2012743637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, субботник
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, субботник
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Общегородской субботник пройдет в Москве 19 апреля.
Мероприятия в рамках субботника на территории главной выставки страны вновь пройдут совместно с акцией "Сад памяти" по высадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Участники субботника на ВДНХ займутся уборкой территории, высадят деревья и кустарники. В парке "Останкино" планируется посадить саженцы калины обыкновенной, аронии Мичурина и боярышника Арнольда.
Кроме того, эксклюзивными работами субботников на ВДНХ в этом году станет сборка и установка ремиз - домиков для полезных насекомых. Полезные насекомые, которые опыляют растения или борются с вредителями, могут "останавливаться" в таких домиках, чувствуя себя в безопасности, зимовать в них и выращивать потомство.
Также в парке искусств "Музеон
" в субботу с 10.15 до 13.00 состоится традиционная "Головомойка", в рамках которой участники отмоют 85 скульптур парка искусств, а также почистят забор и подметут асфальт. Для участников подготовлена серия экологических мастер-классов, а для детей – тематическая зона с героями мультфильмов. Посетителей ждут диджей-сет и сувениры.