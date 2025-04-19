https://ria.ru/20250419/stoimost-2012273144.html

Глава "АвтоВАЗа" раскрыл цену Lada Iskra

Глава "АвтоВАЗа" раскрыл цену Lada Iskra - РИА Новости, 19.04.2025

Глава "АвтоВАЗа" раскрыл цену Lada Iskra

Стоимость новой модели Lada Iskra в базовой комплектации будет начинаться от 1,2 миллиона рублей, сообщил журналистам глава российского автопроизводителя... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:19:00+03:00

2025-04-19T15:19:00+03:00

2025-04-19T15:20:00+03:00

экономика

авто

россия

максим соколов

автоваз

lada vesta

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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Стоимость новой модели Lada Iskra в базовой комплектации будет начинаться от 1,2 миллиона рублей, сообщил журналистам глава российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" Максим Соколов. В субботу в "АвтоВАЗе" сообщили о планах по старту продаж Lada Iskra с 20 июля, в день рождения автопроизводителя. "В зависимости от модификации - базовой комплектации или полной - это будет в пределах, начиная от 1,2 миллиона рублей", - назвал Соколов стоимость новой модели Lada Iskra. Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Всего за I квартал этого года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем годом ранее, при этом продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале снизились на 26%.

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экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз, lada vesta