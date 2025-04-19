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Глава "АвтоВАЗа" раскрыл цену Lada Iskra - РИА Новости, 19.04.2025
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15:19 19.04.2025 (обновлено: 15:20 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/stoimost-2012273144.html
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл цену Lada Iskra
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл цену Lada Iskra - РИА Новости, 19.04.2025
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл цену Lada Iskra
Стоимость новой модели Lada Iskra в базовой комплектации будет начинаться от 1,2 миллиона рублей, сообщил журналистам глава российского автопроизводителя... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:19:00+03:00
2025-04-19T15:20:00+03:00
экономика
авто
россия
максим соколов
автоваз
lada vesta
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Стоимость новой модели Lada Iskra в базовой комплектации будет начинаться от 1,2 миллиона рублей, сообщил журналистам глава российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" Максим Соколов. В субботу в "АвтоВАЗе" сообщили о планах по старту продаж Lada Iskra с 20 июля, в день рождения автопроизводителя. "В зависимости от модификации - базовой комплектации или полной - это будет в пределах, начиная от 1,2 миллиона рублей", - назвал Соколов стоимость новой модели Lada Iskra. Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Всего за I квартал этого года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем годом ранее, при этом продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале снизились на 26%.
https://ria.ru/20250419/iskra-2012264594.html
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экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл цену Lada Iskra

Глава АвтоВАЗа" Соколов: новая модель Lada Iskra будет стоить от 1,2 млн рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLada Iskra
Lada Iskra - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Lada Iskra. Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Стоимость новой модели Lada Iskra в базовой комплектации будет начинаться от 1,2 миллиона рублей, сообщил журналистам глава российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" Максим Соколов.
В субботу в "АвтоВАЗе" сообщили о планах по старту продаж Lada Iskra с 20 июля, в день рождения автопроизводителя.
"В зависимости от модификации - базовой комплектации или полной - это будет в пределах, начиная от 1,2 миллиона рублей", - назвал Соколов стоимость новой модели Lada Iskra.
Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta.
Всего за I квартал этого года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем годом ранее, при этом продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале снизились на 26%.
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ЭкономикаАвтоРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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