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В Росстате посчитали стоимость приготовления пасхального кулича - РИА Новости, 19.04.2025
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09:16 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/stoimost-2012234944.html
В Росстате посчитали стоимость приготовления пасхального кулича
В Росстате посчитали стоимость приготовления пасхального кулича - РИА Новости, 19.04.2025
В Росстате посчитали стоимость приготовления пасхального кулича
Ингредиенты для пасхального кулича с изюмом и глазурью обойдутся при приготовлении его в России этой весной в 270,7 рубля, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:16:00+03:00
2025-04-19T09:16:00+03:00
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пасха
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ингредиенты для пасхального кулича с изюмом и глазурью обойдутся при приготовлении его в России этой весной в 270,7 рубля, выяснило РИА Новости, изучив статистику Росстата и открытые данные. Для расчетов использовался рецепт приготовления кулича весом около 600 граммов, а также одной порции белковой глазури. Ингредиенты для самого кулича: молоко (125 миллилитров), одно яйцо, сливочное масло (100 граммов), мука (250 граммов), сахар (60 граммов), дрожжи (4 грамма) и изюм (70 граммов). В состав глазури вошли сахарная пудра (200 граммов), лимонный сок (3 миллилитра) и белок от одного яйца. Росстат не отслеживает стоимость пудры, изюма и дрожжей, поэтому цена для этих товаров за текущий год была взята с сайта крупной сети супермаркетов. В итоге, по данным за март текущего года, полная стоимость кулича с глазурью и изюмом составит 270,7 рубля, из которых 209 рублей - это сам кулич, а 61,7 рубля - глазурь. Самой дорогой частью пасхального угощения стало сливочное масло - нужное количество обойдется в 123,3 рубля. Следом расположилась сахарная пудра для глазури - 48 рублей, два яйца - 22,1 рубля, изюм - 42 рубля, дрожжи - 14,5 рубля и пшеничная мука - 13,8 рубля. А самыми недорогими ингредиентами оказались сахарный песок - 4,5 рубля - и лимонный сок, 2,7 рубля за нужное количество.
https://ria.ru/20250417/paskha-2011725863.html
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), пасха
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Пасха
В Росстате посчитали стоимость приготовления пасхального кулича

Росстат: кулич с изюмом и глазурью обойдется в 271 рубль

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПасхальные куличи
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пасхальные куличи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ингредиенты для пасхального кулича с изюмом и глазурью обойдутся при приготовлении его в России этой весной в 270,7 рубля, выяснило РИА Новости, изучив статистику Росстата и открытые данные.
Для расчетов использовался рецепт приготовления кулича весом около 600 граммов, а также одной порции белковой глазури. Ингредиенты для самого кулича: молоко (125 миллилитров), одно яйцо, сливочное масло (100 граммов), мука (250 граммов), сахар (60 граммов), дрожжи (4 грамма) и изюм (70 граммов). В состав глазури вошли сахарная пудра (200 граммов), лимонный сок (3 миллилитра) и белок от одного яйца.
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Росстат не отслеживает стоимость пудры, изюма и дрожжей, поэтому цена для этих товаров за текущий год была взята с сайта крупной сети супермаркетов.
В итоге, по данным за март текущего года, полная стоимость кулича с глазурью и изюмом составит 270,7 рубля, из которых 209 рублей - это сам кулич, а 61,7 рубля - глазурь.
Самой дорогой частью пасхального угощения стало сливочное масло - нужное количество обойдется в 123,3 рубля. Следом расположилась сахарная пудра для глазури - 48 рублей, два яйца - 22,1 рубля, изюм - 42 рубля, дрожжи - 14,5 рубля и пшеничная мука - 13,8 рубля.
А самыми недорогими ингредиентами оказались сахарный песок - 4,5 рубля - и лимонный сок, 2,7 рубля за нужное количество.
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