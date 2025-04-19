Рейтинг@Mail.ru
В США назвали пасхальное перемирие позитивным шагом - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ssha-2012308322.html
В США назвали пасхальное перемирие позитивным шагом
В США назвали пасхальное перемирие позитивным шагом - РИА Новости, 19.04.2025
В США назвали пасхальное перемирие позитивным шагом
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие воспримут в США как позитивный шаг, сказал РИА Новости американский полковник в отставке Эрл... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T19:42:00+03:00
2025-04-19T19:42:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
эрл расмуссен
пасхальное перемирие, объявленное путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие воспримут в США как позитивный шаг, сказал РИА Новости американский полковник в отставке Эрл Расмуссен. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Думаю, то позитивный шаг, позитивный знак со стороны президента Путина. Думаю, США это сочтут позитивным. Особенно учитывая период праздников. Это шаг вперед", - сказал Расмуссен. Эксперт выразил надежду, что режим прекращения огня будет соблюдаться, хотя скептически высказался о подходе Киева, который до этого, по его словам, "ничего не поддерживал". Поэтому Россия должна не терять фокуса и сохранять бдительность относительно возможных атак, заявил военный эксперт. Расмуссен отметил, что не знает, каким образом и будут ли США контролировать соблюдение режима прекращения огня.
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012307468.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012302210.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, эрл расмуссен, пасхальное перемирие, объявленное путиным
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Эрл Расмуссен, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
В США назвали пасхальное перемирие позитивным шагом

Экс-полковник Расмуссен: в США воспримут пасхальное перемирие как позитивный шаг

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие воспримут в США как позитивный шаг, сказал РИА Новости американский полковник в отставке Эрл Расмуссен.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Экс-депутат Рады предостерег Киев от нарушения пасхального перемирия
Вчера, 19:35
"Думаю, то позитивный шаг, позитивный знак со стороны президента Путина. Думаю, США это сочтут позитивным. Особенно учитывая период праздников. Это шаг вперед", - сказал Расмуссен.
Эксперт выразил надежду, что режим прекращения огня будет соблюдаться, хотя скептически высказался о подходе Киева, который до этого, по его словам, "ничего не поддерживал". Поэтому Россия должна не терять фокуса и сохранять бдительность относительно возможных атак, заявил военный эксперт.
Расмуссен отметил, что не знает, каким образом и будут ли США контролировать соблюдение режима прекращения огня.
Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Мировые СМИ сообщили о решении Путина объявить о пасхальном перемирии
Вчера, 19:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЭрл РасмуссенПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала