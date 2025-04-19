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В США назвали пасхальное перемирие позитивным шагом
В США назвали пасхальное перемирие позитивным шагом - РИА Новости, 19.04.2025
В США назвали пасхальное перемирие позитивным шагом
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие воспримут в США как позитивный шаг, сказал РИА Новости американский полковник в отставке Эрл... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T19:42:00+03:00
2025-04-19T19:42:00+03:00
2025-04-19T19:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие воспримут в США как позитивный шаг, сказал РИА Новости американский полковник в отставке Эрл Расмуссен. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Думаю, то позитивный шаг, позитивный знак со стороны президента Путина. Думаю, США это сочтут позитивным. Особенно учитывая период праздников. Это шаг вперед", - сказал Расмуссен. Эксперт выразил надежду, что режим прекращения огня будет соблюдаться, хотя скептически высказался о подходе Киева, который до этого, по его словам, "ничего не поддерживал". Поэтому Россия должна не терять фокуса и сохранять бдительность относительно возможных атак, заявил военный эксперт. Расмуссен отметил, что не знает, каким образом и будут ли США контролировать соблюдение режима прекращения огня.
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В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Эрл Расмуссен, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
В США назвали пасхальное перемирие позитивным шагом
Экс-полковник Расмуссен: в США воспримут пасхальное перемирие как позитивный шаг