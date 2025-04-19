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"Будем честны": в США сделали откровенное заявление о войне с Россией

"Будем честны": в США сделали откровенное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 19.04.2025

"Будем честны": в США сделали откровенное заявление о войне с Россией

У России есть потенциал для войны с США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:06:00+03:00

2025-04-19T15:06:00+03:00

2025-04-19T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. У России есть потенциал для войны с США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Давайте будем честны о России: у них действительно есть силы, чтобы воевать с Соединенными Штатами", — отметил он.При этом он призвал помнить, что Москва не заинтересована в том, чтобы начинать военный конфликт с США.На прошлой неделе американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы на Украине.По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы.Ранее он заявлял, что США показали слабость в украинском конфликте, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что многие американцы сражаются на Украине.В Кремле не раз отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.На этой неделе президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая привела к началу боевых действий на Украине. При этом он подчеркнул, что сам не имеет никакого отношения к этому конфликту, но усердно работает, чтобы "остановить смерть и разрушения".

https://ria.ru/20250419/zapad-2012269579.html

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