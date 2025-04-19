https://ria.ru/20250419/ssha-2012221865.html

Власти США отменили свыше 400 грантов на инклюзивность

Власти США отменили свыше 400 грантов на инклюзивность - РИА Новости, 19.04.2025

Власти США отменили свыше 400 грантов на инклюзивность

Власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) общим объемом более 200 миллионов долларов, сообщил департамент РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T04:59:00+03:00

2025-04-19T04:59:00+03:00

2025-04-19T04:59:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) общим объемом более 200 миллионов долларов, сообщил департамент государственной эффективности (DOGE) страны на странице в соцсети Х. "Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта (сохранив 233 миллиона долларов)", - говорится в сообщении DOGE. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250208/pentagon-1998095959.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон