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Власти США отменили свыше 400 грантов на инклюзивность - РИА Новости, 19.04.2025
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04:59 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ssha-2012221865.html
Власти США отменили свыше 400 грантов на инклюзивность
Власти США отменили свыше 400 грантов на инклюзивность - РИА Новости, 19.04.2025
Власти США отменили свыше 400 грантов на инклюзивность
Власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) общим объемом более 200 миллионов долларов, сообщил департамент РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T04:59:00+03:00
2025-04-19T04:59:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) общим объемом более 200 миллионов долларов, сообщил департамент государственной эффективности (DOGE) страны на странице в соцсети Х. "Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта (сохранив 233 миллиона долларов)", - говорится в сообщении DOGE. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Власти США отменили свыше 400 грантов на инклюзивность

В США отменили более 400 DEI-грантов на 200 миллионов долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) общим объемом более 200 миллионов долларов, сообщил департамент государственной эффективности (DOGE) страны на странице в соцсети Х.
"Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта (сохранив 233 миллиона долларов)", - говорится в сообщении DOGE.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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В миреСШАДональд ТрампМайк Джонсон
 
 
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