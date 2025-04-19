https://ria.ru/20250419/ssha-2012221244.html

В Госдепе рассказали о сделке с Киевом по природным ресурсам

В Госдепе рассказали о сделке с Киевом по природным ресурсам - РИА Новости, 19.04.2025

В Госдепе рассказали о сделке с Киевом по природным ресурсам

Сделка США с Киевом по природным ресурсам, подписание которой ожидается на следующей неделе, не привязана к процессу по перемирию на Украине, заявил в субботу... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T04:43:00+03:00

2025-04-19T04:43:00+03:00

2025-04-19T05:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Сделка США с Киевом по природным ресурсам, подписание которой ожидается на следующей неделе, не привязана к процессу по перемирию на Украине, заявил в субботу госдепартамент США."Это идет отдельно. Это не часть переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, чтобы остановить эту катастрофу. Это то, что важно для Украины. Это, конечно, вопрос экономического партнерства", - заявила представитель госдепа Тэмми Брюс телеканалу Fox News.Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, ее основу составляет соглашение, которое Владимир Зеленский не подписал в феврале, ранее заявил министр финансов США Скотт Бессент.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250329/sdelka-2008166550.html

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009591775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, государственный департамент сша, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент