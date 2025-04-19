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В Госдепе рассказали о сделке с Киевом по природным ресурсам - РИА Новости, 19.04.2025
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04:43 19.04.2025 (обновлено: 05:15 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ssha-2012221244.html
В Госдепе рассказали о сделке с Киевом по природным ресурсам
В Госдепе рассказали о сделке с Киевом по природным ресурсам - РИА Новости, 19.04.2025
В Госдепе рассказали о сделке с Киевом по природным ресурсам
Сделка США с Киевом по природным ресурсам, подписание которой ожидается на следующей неделе, не привязана к процессу по перемирию на Украине, заявил в субботу... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T04:43:00+03:00
2025-04-19T05:15:00+03:00
в мире
киев
государственный департамент сша
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Сделка США с Киевом по природным ресурсам, подписание которой ожидается на следующей неделе, не привязана к процессу по перемирию на Украине, заявил в субботу госдепартамент США."Это идет отдельно. Это не часть переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, чтобы остановить эту катастрофу. Это то, что важно для Украины. Это, конечно, вопрос экономического партнерства", - заявила представитель госдепа Тэмми Брюс телеканалу Fox News.Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, ее основу составляет соглашение, которое Владимир Зеленский не подписал в феврале, ранее заявил министр финансов США Скотт Бессент.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250329/sdelka-2008166550.html
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в мире, киев, государственный департамент сша, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент
В мире, Киев, Государственный департамент США, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Бессент
В Госдепе рассказали о сделке с Киевом по природным ресурсам

Госдеп: сделка с Киевом по природным ресурсам не привязана к перемирию

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Сделка США с Киевом по природным ресурсам, подписание которой ожидается на следующей неделе, не привязана к процессу по перемирию на Украине, заявил в субботу госдепартамент США.
"Это идет отдельно. Это не часть переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, чтобы остановить эту катастрофу. Это то, что важно для Украины. Это, конечно, вопрос экономического партнерства", - заявила представитель госдепа Тэмми Брюс телеканалу Fox News.
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg
29 марта, 19:26
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, ее основу составляет соглашение, которое Владимир Зеленский не подписал в феврале, ранее заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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СМИ: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами
6 апреля, 02:03
 
В миреКиевГосударственный департамент СШАСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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