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В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине - РИА Новости, 19.04.2025
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04:38 19.04.2025 (обновлено: 04:52 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ssha-2012221146.html
В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине
В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине - РИА Новости, 19.04.2025
В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине
США считают, что их европейским партнерам важно понимать, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине, заявила телеканалу Fox News в субботу... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T04:38:00+03:00
2025-04-19T04:52:00+03:00
вашингтон (штат)
в мире
государственный департамент сша
украина
сша
дональд трамп
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США считают, что их европейским партнерам важно понимать, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине, заявила телеканалу Fox News в субботу представитель госдепа Тэмми Брюс на фоне угроз президента США Дональда Трампа выйти из переговорного процесса по украинскому конфликту."Я думаю, что это важно услышать и европейским партнерам, что мы не будем делать этого в течение года. Мы не будем проводить встречи по поводу встреч. Мы не будем, вы знаете, ждать, надеяться и делать большие усилия просто ради усилий, когда есть завершающая фаза войны, которая является прекращением огня, что может произойти немедленно", - заявила она.Ранее в субботу издание Axios со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы.По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио еще в четверг на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на следующий день заявил публично сам Трамп.
https://ria.ru/20250418/koshkovich-2011983521.html
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вашингтон (штат), в мире, государственный департамент сша, украина, сша, дональд трамп, марко рубио
Вашингтон (штат), В мире, Государственный департамент США, Украина, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине

Брюс: Европе надо понять, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США считают, что их европейским партнерам важно понимать, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине, заявила телеканалу Fox News в субботу представитель госдепа Тэмми Брюс на фоне угроз президента США Дональда Трампа выйти из переговорного процесса по украинскому конфликту.
"Я думаю, что это важно услышать и европейским партнерам, что мы не будем делать этого в течение года. Мы не будем проводить встречи по поводу встреч. Мы не будем, вы знаете, ждать, надеяться и делать большие усилия просто ради усилий, когда есть завершающая фаза войны, которая является прекращением огня, что может произойти немедленно", - заявила она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
"Киев выбрал". Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе
Вчера, 10:22
Ранее в субботу издание Axios со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы.
По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио еще в четверг на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на следующий день заявил публично сам Трамп.
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США не обсуждают новые пакеты военной помощи Украине, пишут СМИ
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Вашингтон (штат)В миреГосударственный департамент СШАУкраинаСШАДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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