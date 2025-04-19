https://ria.ru/20250419/ssha-2012221146.html
В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине
В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине - РИА Новости, 19.04.2025
В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине
США считают, что их европейским партнерам важно понимать, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине, заявила телеканалу Fox News в субботу... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T04:38:00+03:00
2025-04-19T04:38:00+03:00
2025-04-19T04:52:00+03:00
вашингтон (штат)
в мире
государственный департамент сша
украина
сша
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149093/32/1490933223_0:290:3001:1978_1920x0_80_0_0_8757eb517007d941c6baba43f2abb637.jpg
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США считают, что их европейским партнерам важно понимать, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине, заявила телеканалу Fox News в субботу представитель госдепа Тэмми Брюс на фоне угроз президента США Дональда Трампа выйти из переговорного процесса по украинскому конфликту."Я думаю, что это важно услышать и европейским партнерам, что мы не будем делать этого в течение года. Мы не будем проводить встречи по поводу встреч. Мы не будем, вы знаете, ждать, надеяться и делать большие усилия просто ради усилий, когда есть завершающая фаза войны, которая является прекращением огня, что может произойти немедленно", - заявила она.Ранее в субботу издание Axios со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы.По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио еще в четверг на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на следующий день заявил публично сам Трамп.
https://ria.ru/20250418/koshkovich-2011983521.html
https://ria.ru/20250419/ssha-2012218228.html
вашингтон (штат)
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149093/32/1490933223_156:0:2793:1978_1920x0_80_0_0_1d103a9e43d397841cf6dc2c0dc027c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), в мире, государственный департамент сша, украина, сша, дональд трамп, марко рубио
Вашингтон (штат), В мире, Государственный департамент США, Украина, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине
Брюс: Европе надо понять, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине