https://ria.ru/20250419/ssha-2012221146.html

В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине

В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине - РИА Новости, 19.04.2025

В Госдепе заявили, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине

США считают, что их европейским партнерам важно понимать, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине, заявила телеканалу Fox News в субботу... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T04:38:00+03:00

2025-04-19T04:38:00+03:00

2025-04-19T04:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США считают, что их европейским партнерам важно понимать, что Вашингтон не будет годами встречаться по Украине, заявила телеканалу Fox News в субботу представитель госдепа Тэмми Брюс на фоне угроз президента США Дональда Трампа выйти из переговорного процесса по украинскому конфликту."Я думаю, что это важно услышать и европейским партнерам, что мы не будем делать этого в течение года. Мы не будем проводить встречи по поводу встреч. Мы не будем, вы знаете, ждать, надеяться и делать большие усилия просто ради усилий, когда есть завершающая фаза войны, которая является прекращением огня, что может произойти немедленно", - заявила она.Ранее в субботу издание Axios со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы.По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио еще в четверг на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на следующий день заявил публично сам Трамп.

https://ria.ru/20250418/koshkovich-2011983521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вашингтон (штат), в мире, государственный департамент сша, украина, сша, дональд трамп, марко рубио