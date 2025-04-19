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США разработали план мониторинга прекращения огня на Украине, пишут СМИ

США разработали план мониторинга прекращения огня на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2025

США разработали план мониторинга прекращения огня на Украине, пишут СМИ

США сообщили участникам встречи в Париже, что разработали план мониторинга прекращения огня на Украине на случай, если оно будет достигнуто, сообщает газета... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T00:38:00+03:00

2025-04-19T00:38:00+03:00

2025-04-19T00:38:00+03:00

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эммануэль макрон

стив уиткофф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США сообщили участникам встречи в Париже, что разработали план мониторинга прекращения огня на Украине на случай, если оно будет достигнуто, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного западного чиновника. "США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто", - пишет издание. Как напоминает издание, ранее глава госдепа США Марко Рубио заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины поднимался на встрече в Париже, однако отказался сообщать прессе подробности возможных инициатив в этой связи. При этом газета не приводит подробностей американского плана, о котором ей сообщил источник. Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны также встретились с представителями ФРГ, Великобритании и Украины. Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. По информации агентства Блумберг, переговоры были посвящены главным образом переходу к прекращению огня и установлению прочного мира в кратчайшие сроки. В частности, как отмечается, американская сторона указала, что хочет добиться полного прекращения огня "в течение нескольких недель". Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250419/peregovory-2012210489.html

https://ria.ru/20250417/rubio-2011913572.html

https://ria.ru/20250418/ukraine-2012206016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, марко рубио, эммануэль макрон, стив уиткофф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)