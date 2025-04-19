США разработали план мониторинга прекращения огня на Украине, пишут СМИ
WSJ: США в Париже представили план мониторинга прекращения огня на Украине
© AP Photo / Ludovic MarinПереговоры по Украине в Париже
© AP Photo / Ludovic Marin
Переговоры по Украине в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США сообщили участникам встречи в Париже, что разработали план мониторинга прекращения огня на Украине на случай, если оно будет достигнуто, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного западного чиновника.
"США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто", - пишет издание.
Как напоминает издание, ранее глава госдепа США Марко Рубио заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины поднимался на встрече в Париже, однако отказался сообщать прессе подробности возможных инициатив в этой связи.
При этом газета не приводит подробностей американского плана, о котором ей сообщил источник.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны также встретились с представителями ФРГ, Великобритании и Украины. Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. По информации агентства Блумберг, переговоры были посвящены главным образом переходу к прекращению огня и установлению прочного мира в кратчайшие сроки. В частности, как отмечается, американская сторона указала, что хочет добиться полного прекращения огня "в течение нескольких недель".
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Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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