https://ria.ru/20250419/sputniki-2012246319.html
Столичное предприятие разрабатывает спутники для наблюдения Земли
Столичное предприятие разрабатывает спутники для наблюдения Земли - РИА Новости, 19.04.2025
Столичное предприятие разрабатывает спутники для наблюдения Земли
Столичный научно-производственный концерн "БАРЛ", который существует уже свыше 20 лет, закончил проектирование и провел первые успешные испытания динамического... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:00:00+03:00
2025-04-19T13:00:00+03:00
2025-04-19T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Столичный научно-производственный концерн "БАРЛ", который существует уже свыше 20 лет, закончил проектирование и провел первые успешные испытания динамического макета нового космического аппарата, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Сегодня в сфере ракетно-космической промышленности Москвы работает более 40 предприятий, научно-технических центров и лабораторий. Город уделяет особое внимание их развитию и создает все необходимые условия для их роста и модернизации. Действующие меры поддержки позволяют укреплять технологический потенциал столицы и наращивать востребованность отечественных решений в стратегически значимых сферах. Только в 2024 году объем отгрузки продукции компаний отрасли превысил 214 миллиардов рублей", — сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.В рамках развития направления "Перспективные космические системы и сервисы" столичное предприятие при поддержке Фонда НТИ занимается разработкой двух комплексов дистанционного зондирования Земли. Один разработан для получения изображений в видимом диапазоне с разрешением до 0,5 метра, второй — для всепогодного мониторинга с применением радиолокатора и камер инфракрасного и видимого диапазонов. Обе разработки создаются только в кооперации с российскими компаниями.Весной этого года предприятие также успешно испытало новую линейку универсальных приемо-передающих антенных систем. Эта продукция произведена с применением композитных материалов, она нужна для высокоточного слежения за спутниками, а еще для стабильного приема и передачи сигнала в разных частотных диапазонах за весь сеанс связи.Спутниковые технологии пользуются большим спросом в применении в разных отраслях: в строительстве, сельском и лесном хозяйствах, в добывающей отрасли и при мониторинге чрезвычайных ситуаций. С помощью космических снимков обновляют цифровые карты, анализируют загруженность транспорта, оценивают плотность застройки, проводят мониторинг состояния зеленых и водных объектов, а еще освещенности территорий.Как рассказал гендиректор НПК "БАРЛ" Сергей Басков, в России определена необходимость кратно нарастить отечественную орбитальную группировку, чтобы обеспечить суверенными данными оперативного мониторинга для развития народного хозяйства."Мы обладаем подтвержденным опытом и достаточными компетенциями для создания космических систем сверхвысокодетального наблюдения конкурентного мирового уровня. Кроме того, мы готовы делиться своими разработками для скорейшего внедрения массового серийного производства космической техники на российских предприятиях, в том числе, входящих в контур госкорпорации “Роскосмос”", — подчеркнул Басков.На территории Москвы организован широкий ряд мер поддержки для развития высокотехнологичных производств. Сейчас для предприятий создано более 20 инструментов, с помощью которых они могут привлекать допинвестиции на льготных условиях, находить площади под размещение производств, модернизировать оборудование, находить партнеров внутри страны и выходить на экспортные рынки.
https://ria.ru/20250419/liksutov-2012192441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Столичное предприятие разрабатывает спутники для наблюдения Земли
Московский концерн разрабатывает спутниковые системы для наблюдения Земли
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Столичный научно-производственный концерн "БАРЛ", который существует уже свыше 20 лет, закончил проектирование и провел первые успешные испытания динамического макета нового космического аппарата, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Сегодня в сфере ракетно-космической промышленности Москвы работает более 40 предприятий, научно-технических центров и лабораторий. Город уделяет особое внимание их развитию и создает все необходимые условия для их роста и модернизации. Действующие меры поддержки позволяют укреплять технологический потенциал столицы и наращивать востребованность отечественных решений в стратегически значимых сферах. Только в 2024 году объем отгрузки продукции компаний отрасли превысил 214 миллиардов рублей", — сказал Гарбузов
, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
В рамках развития направления "Перспективные космические системы и сервисы" столичное предприятие при поддержке Фонда НТИ занимается разработкой двух комплексов дистанционного зондирования Земли. Один разработан для получения изображений в видимом диапазоне с разрешением до 0,5 метра, второй — для всепогодного мониторинга с применением радиолокатора и камер инфракрасного и видимого диапазонов. Обе разработки создаются только в кооперации с российскими компаниями.
Весной этого года предприятие также успешно испытало новую линейку универсальных приемо-передающих антенных систем. Эта продукция произведена с применением композитных материалов, она нужна для высокоточного слежения за спутниками, а еще для стабильного приема и передачи сигнала в разных частотных диапазонах за весь сеанс связи.
Спутниковые технологии пользуются большим спросом в применении в разных отраслях: в строительстве, сельском и лесном хозяйствах, в добывающей отрасли и при мониторинге чрезвычайных ситуаций. С помощью космических снимков обновляют цифровые карты, анализируют загруженность транспорта, оценивают плотность застройки, проводят мониторинг состояния зеленых и водных объектов, а еще освещенности территорий.
Как рассказал гендиректор НПК "БАРЛ" Сергей Басков, в России
определена необходимость кратно нарастить отечественную орбитальную группировку, чтобы обеспечить суверенными данными оперативного мониторинга для развития народного хозяйства.
"Мы обладаем подтвержденным опытом и достаточными компетенциями для создания космических систем сверхвысокодетального наблюдения конкурентного мирового уровня. Кроме того, мы готовы делиться своими разработками для скорейшего внедрения массового серийного производства космической техники на российских предприятиях, в том числе, входящих в контур госкорпорации “Роскосмос”", — подчеркнул Басков.
На территории Москвы организован широкий ряд мер поддержки для развития высокотехнологичных производств. Сейчас для предприятий создано более 20 инструментов, с помощью которых они могут привлекать допинвестиции на льготных условиях, находить площади под размещение производств, модернизировать оборудование, находить партнеров внутри страны и выходить на экспортные рынки.