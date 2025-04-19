https://ria.ru/20250419/sputniki-2012246319.html

Столичное предприятие разрабатывает спутники для наблюдения Земли

Столичное предприятие разрабатывает спутники для наблюдения Земли - РИА Новости, 19.04.2025

Столичное предприятие разрабатывает спутники для наблюдения Земли

Столичный научно-производственный концерн "БАРЛ", который существует уже свыше 20 лет, закончил проектирование и провел первые успешные испытания динамического... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:00:00+03:00

2025-04-19T13:00:00+03:00

2025-04-19T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Столичный научно-производственный концерн "БАРЛ", который существует уже свыше 20 лет, закончил проектирование и провел первые успешные испытания динамического макета нового космического аппарата, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Сегодня в сфере ракетно-космической промышленности Москвы работает более 40 предприятий, научно-технических центров и лабораторий. Город уделяет особое внимание их развитию и создает все необходимые условия для их роста и модернизации. Действующие меры поддержки позволяют укреплять технологический потенциал столицы и наращивать востребованность отечественных решений в стратегически значимых сферах. Только в 2024 году объем отгрузки продукции компаний отрасли превысил 214 миллиардов рублей", — сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.В рамках развития направления "Перспективные космические системы и сервисы" столичное предприятие при поддержке Фонда НТИ занимается разработкой двух комплексов дистанционного зондирования Земли. Один разработан для получения изображений в видимом диапазоне с разрешением до 0,5 метра, второй — для всепогодного мониторинга с применением радиолокатора и камер инфракрасного и видимого диапазонов. Обе разработки создаются только в кооперации с российскими компаниями.Весной этого года предприятие также успешно испытало новую линейку универсальных приемо-передающих антенных систем. Эта продукция произведена с применением композитных материалов, она нужна для высокоточного слежения за спутниками, а еще для стабильного приема и передачи сигнала в разных частотных диапазонах за весь сеанс связи.Спутниковые технологии пользуются большим спросом в применении в разных отраслях: в строительстве, сельском и лесном хозяйствах, в добывающей отрасли и при мониторинге чрезвычайных ситуаций. С помощью космических снимков обновляют цифровые карты, анализируют загруженность транспорта, оценивают плотность застройки, проводят мониторинг состояния зеленых и водных объектов, а еще освещенности территорий.Как рассказал гендиректор НПК "БАРЛ" Сергей Басков, в России определена необходимость кратно нарастить отечественную орбитальную группировку, чтобы обеспечить суверенными данными оперативного мониторинга для развития народного хозяйства."Мы обладаем подтвержденным опытом и достаточными компетенциями для создания космических систем сверхвысокодетального наблюдения конкурентного мирового уровня. Кроме того, мы готовы делиться своими разработками для скорейшего внедрения массового серийного производства космической техники на российских предприятиях, в том числе, входящих в контур госкорпорации “Роскосмос”", — подчеркнул Басков.На территории Москвы организован широкий ряд мер поддержки для развития высокотехнологичных производств. Сейчас для предприятий создано более 20 инструментов, с помощью которых они могут привлекать допинвестиции на льготных условиях, находить площади под размещение производств, модернизировать оборудование, находить партнеров внутри страны и выходить на экспортные рынки.

https://ria.ru/20250419/liksutov-2012192441.html

https://ria.ru/20250418/liksutov-2012016676.html

https://ria.ru/20250418/moskva-2011972961.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов