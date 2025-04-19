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ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 19.04.2025
ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ в зоне действия группировки составили более 130 военнослужащих и два... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:47:00+03:00
2025-04-19T13:47:00+03:00
2025-04-19T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
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безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ в зоне действия группировки составили более 130 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Новополь Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 130 боевиков и 2 орудия в зоне действий "Востока"