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ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 19.04.2025 (обновлено: 16:44 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012260428.html
ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 19.04.2025
ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ в зоне действия группировки составили более 130 военнослужащих и два... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:47:00+03:00
2025-04-19T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ в зоне действия группировки составили более 130 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Новополь Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 130 боевиков и 2 орудия в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ в зоне действия группировки составили более 130 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Новополь Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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