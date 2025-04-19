https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012260428.html

ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 19.04.2025

ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ в зоне действия группировки составили более 130 военнослужащих и два... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:47:00+03:00

2025-04-19T13:47:00+03:00

2025-04-19T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ в зоне действия группировки составили более 130 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Новополь Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность