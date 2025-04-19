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ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки - РИА Новости, 19.04.2025
ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:40:00+03:00
2025-04-19T13:40:00+03:00
2025-04-19T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Мирополье Сумской области и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили: до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке МО России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Харьковская область
ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки