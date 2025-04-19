https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012258858.html

ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки - РИА Новости, 19.04.2025

ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:40:00+03:00

2025-04-19T13:40:00+03:00

2025-04-19T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Мирополье Сумской области и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили: до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке МО России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, харьковская область