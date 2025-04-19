Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса "Сапсан" - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 19.04.2025 (обновлено: 16:54 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012257052.html
ВС России нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса "Сапсан"
ВС России нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса "Сапсан" - РИА Новости, 19.04.2025
ВС России нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса "Сапсан"
Российские войска в пятницу вечером поразили место проведения испытаний украинского ракетного комплекса "Сапсан", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:31:00+03:00
2025-04-19T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские войска в пятницу вечером поразили место проведения испытаний украинского ракетного комплекса "Сапсан", сообщили в Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", — говорится в заявлении.Уточняется, что также поражены прикрывающие РК зенитные ракетные системы NASAMS норвежского производства.Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все цели атаки достигнуты, а объекты противника уничтожены. Всего с начала российской спецоперации ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20250419/oleshnya-2012248562.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса "Сапсан"

МО: ВС РФ нанесли групповой удар по месту испытаний украинского РК "Сапсан"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские войска в пятницу вечером поразили место проведения испытаний украинского ракетного комплекса "Сапсан", сообщили в Минобороны.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", — говорится в заявлении.
Штурмовики группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Бойцы "Севера" освободили Олешню
Вчера, 12:10
Уточняется, что также поражены прикрывающие РК зенитные ракетные системы NASAMS норвежского производства.
Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все цели атаки достигнуты, а объекты противника уничтожены.
Всего с начала российской спецоперации ВСУ потеряли:
  • 661 самолет;
  • 283 вертолета;
  • 52 743 БПЛА;
  • 604 ЗРК;
  • 22 947 танков и других ББМ;
  • 1542 боевые машины РСЗО;
  • 23 874 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 34 352 единицы специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала