https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012257052.html

ВС России нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса "Сапсан"

ВС России нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса "Сапсан" - РИА Новости, 19.04.2025

ВС России нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса "Сапсан"

Российские войска в пятницу вечером поразили место проведения испытаний украинского ракетного комплекса "Сапсан", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:31:00+03:00

2025-04-19T13:31:00+03:00

2025-04-19T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские войска в пятницу вечером поразили место проведения испытаний украинского ракетного комплекса "Сапсан", сообщили в Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", — говорится в заявлении.Уточняется, что также поражены прикрывающие РК зенитные ракетные системы NASAMS норвежского производства.Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все цели атаки достигнуты, а объекты противника уничтожены. Всего с начала российской спецоперации ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20250419/oleshnya-2012248562.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина