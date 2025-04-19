ВС России нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса "Сапсан"
МО: ВС РФ нанесли групповой удар по месту испытаний украинского РК "Сапсан"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские войска в пятницу вечером поразили место проведения испытаний украинского ракетного комплекса "Сапсан", сообщили в Минобороны.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что также поражены прикрывающие РК зенитные ракетные системы NASAMS норвежского производства.
Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все цели атаки достигнуты, а объекты противника уничтожены.
Всего с начала российской спецоперации ВСУ потеряли:
- 661 самолет;
- 283 вертолета;
- 52 743 БПЛА;
- 604 ЗРК;
- 22 947 танков и других ББМ;
- 1542 боевые машины РСЗО;
- 23 874 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 34 352 единицы специальной военной автотехники.
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