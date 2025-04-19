https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012226482.html

Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 19.04.2025

Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили по украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T07:12:00+03:00

2025-04-19T07:12:00+03:00

2025-04-19T07:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили по украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

белгородская область