https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012224113.html

Отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" перебросили под Красноармейск

Отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" перебросили под Красноармейск - РИА Новости, 19.04.2025

Отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" перебросили под Красноармейск

ВСУ перебросили под Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР элитный отряд "Птицы Мадьяра", рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T05:50:00+03:00

2025-04-19T05:50:00+03:00

2025-04-19T05:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

михаил толстых (гиви)

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безопасность

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. ВСУ перебросили под Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР элитный отряд "Птицы Мадьяра", рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона (штурмового) в составе 51-й армии ВС РФ с позывным "Миф". "Одно из них (переброшенных подразделений - ред.) - это 71-я егерская бригада штурмовая. Это 100% железная информация. Их кадры уже появились. И, соответственно, "Мадьяра" (украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" - ред.) - часть его подразделений, которые были закреплены по всей линии фронта, стягиваются сейчас ближе к Покровску", - рассказал командир батальона. По словам "Мифа", проблемой же на данном участке фронта остается БПЛА, в результате чего тактика ведения боя у бойцов ВС РФ меняется каждый день. Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии - наследник легендарного штурмового батальона "Сомали" имени Героя ДНР Михаила Толстых. Изначально "Птицы Мадьяра" представляли собой ротно-тактическую группу БПЛА, представители которой входили в состав отдельных бригад ВСУ. Однако в январе 2024 года группа была преобразована в 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС). С того момента подразделение стало входить в состав морской пехоты ВСУ.

https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, красноармейск, покровск, михаил толстых (гиви), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность