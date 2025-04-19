Отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" перебросили под Красноармейск
ВСУ перебросили под Красноармейск элитный отряд БПЛА "Птицы Мадьяра"
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. ВСУ перебросили под Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР элитный отряд "Птицы Мадьяра", рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона (штурмового) в составе 51-й армии ВС РФ с позывным "Миф".
"Одно из них (переброшенных подразделений - ред.) - это 71-я егерская бригада штурмовая. Это 100% железная информация. Их кадры уже появились. И, соответственно, "Мадьяра" (украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" - ред.) - часть его подразделений, которые были закреплены по всей линии фронта, стягиваются сейчас ближе к Покровску", - рассказал командир батальона.
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По словам "Мифа", проблемой же на данном участке фронта остается БПЛА, в результате чего тактика ведения боя у бойцов ВС РФ меняется каждый день.
Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии - наследник легендарного штурмового батальона "Сомали" имени Героя ДНР Михаила Толстых.
Изначально "Птицы Мадьяра" представляли собой ротно-тактическую группу БПЛА, представители которой входили в состав отдельных бригад ВСУ. Однако в январе 2024 года группа была преобразована в 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС). С того момента подразделение стало входить в состав морской пехоты ВСУ.
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