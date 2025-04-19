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Отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" перебросили под Красноармейск - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:50 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012224113.html
Отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" перебросили под Красноармейск
Отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" перебросили под Красноармейск - РИА Новости, 19.04.2025
Отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" перебросили под Красноармейск
ВСУ перебросили под Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР элитный отряд "Птицы Мадьяра", рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T05:50:00+03:00
2025-04-19T05:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
михаил толстых (гиви)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. ВСУ перебросили под Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР элитный отряд "Птицы Мадьяра", рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона (штурмового) в составе 51-й армии ВС РФ с позывным "Миф". "Одно из них (переброшенных подразделений - ред.) - это 71-я егерская бригада штурмовая. Это 100% железная информация. Их кадры уже появились. И, соответственно, "Мадьяра" (украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" - ред.) - часть его подразделений, которые были закреплены по всей линии фронта, стягиваются сейчас ближе к Покровску", - рассказал командир батальона. По словам "Мифа", проблемой же на данном участке фронта остается БПЛА, в результате чего тактика ведения боя у бойцов ВС РФ меняется каждый день. Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии - наследник легендарного штурмового батальона "Сомали" имени Героя ДНР Михаила Толстых. Изначально "Птицы Мадьяра" представляли собой ротно-тактическую группу БПЛА, представители которой входили в состав отдельных бригад ВСУ. Однако в январе 2024 года группа была преобразована в 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС). С того момента подразделение стало входить в состав морской пехоты ВСУ.
https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
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донецкая народная республика, красноармейск, покровск, михаил толстых (гиви), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Михаил Толстых (Гиви), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" перебросили под Красноармейск

ВСУ перебросили под Красноармейск элитный отряд БПЛА "Птицы Мадьяра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. ВСУ перебросили под Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР элитный отряд "Птицы Мадьяра", рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона (штурмового) в составе 51-й армии ВС РФ с позывным "Миф".
"Одно из них (переброшенных подразделений - ред.) - это 71-я егерская бригада штурмовая. Это 100% железная информация. Их кадры уже появились. И, соответственно, "Мадьяра" (украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" - ред.) - часть его подразделений, которые были закреплены по всей линии фронта, стягиваются сейчас ближе к Покровску", - рассказал командир батальона.
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По словам "Мифа", проблемой же на данном участке фронта остается БПЛА, в результате чего тактика ведения боя у бойцов ВС РФ меняется каждый день.
Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии - наследник легендарного штурмового батальона "Сомали" имени Героя ДНР Михаила Толстых.
Изначально "Птицы Мадьяра" представляли собой ротно-тактическую группу БПЛА, представители которой входили в состав отдельных бригад ВСУ. Однако в январе 2024 года группа была преобразована в 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС). С того момента подразделение стало входить в состав морской пехоты ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскПокровскМихаил Толстых (Гиви)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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