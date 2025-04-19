https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012223049.html

ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных

ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных - РИА Новости, 19.04.2025

ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных

ВСУ потеряли на белгородском направлении за сутки до 75 военнослужащих, три бронемашины, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T05:23:00+03:00

2025-04-19T05:23:00+03:00

2025-04-19T05:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли на белгородском направлении за сутки до 75 военнослужащих, три бронемашины, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на белгородском направлении. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Миропольская Турья и Угроеды Сумской области", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. По его словам, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность