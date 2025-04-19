ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных
ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных и три бронемашины
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли на белгородском направлении за сутки до 75 военнослужащих, три бронемашины, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на белгородском направлении. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Миропольская Турья и Угроеды Сумской области", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.
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По его словам, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
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