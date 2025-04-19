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ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012223049.html
ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных
ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных - РИА Новости, 19.04.2025
ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных
ВСУ потеряли на белгородском направлении за сутки до 75 военнослужащих, три бронемашины, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T05:23:00+03:00
2025-04-19T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли на белгородском направлении за сутки до 75 военнослужащих, три бронемашины, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на белгородском направлении. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Миропольская Турья и Угроеды Сумской области", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. По его словам, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных

ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных и три бронемашины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли на белгородском направлении за сутки до 75 военнослужащих, три бронемашины, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на белгородском направлении. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Миропольская Турья и Угроеды Сумской области", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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По его словам, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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