В Минобороны рассказали, как был организован штурм Преображенки
Штурмовики использовали антидроновые одеяла для скрытного подхода к Преображенке
Штурмовики. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 апр – РИА Новости. Штурмовики российской группировки войск "Центр" использовали антидроновые одеяла для скрытного подхода к Преображенке в ДНР, также бойцы минимизировали радиопереговоры и обменивались условными знаками, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Село Преображенка расположено на красноармейском направлении зоны проведения СВО и находится примерно в 20 километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название - Покровск). МО РФ заявило об освобождении села в минувший четверг, 17 апреля. Населенный пункт брали военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии.
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"Продвижение штурмовых групп началось с закрепления на основной дороге снабжения, на которой в последующем было уничтожено несколько единиц бронетехники ВСУ, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro", - сообщили в МО РФ.
Активной фазе наступления предшествовала точечная работа артиллерии и расчетов разведывательных и ударных дронов. Главной сложностью для штурмовиков стало преодоление больших участков открытой местности с практически полным отсутствием каких-либо укрытий.
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"Заходить в село приходилось малыми группами по три-четыре человека, используя антидроновые одеяла и плохую видимость, - на закате и восходе солнца либо в условиях тумана или дождя... Штурмовые подразделения минимизировали использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов с помощью свистков", - рассказали в оборонном ведомстве.
Разработанная система сигналов доказала свою эффективность - четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров, которые могли перехватить ВСУ. Скопив силы на подступах к селу, штурмовики перешли в наступление, постепенно зачищая дом за домом. Помимо уничтожения живой силы и бронетехники, военнослужащие эффективно противодействовали вражеским беспилотникам, включая ударные FPV-дроны и тяжелые гексакоптеры "Баба-яга".
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