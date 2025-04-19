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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 19.04.2025 (обновлено: 08:24 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012222166.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении - РИА Новости, 19.04.2025
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении
Бойцы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T05:12:00+03:00
2025-04-19T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
запорожье
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ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Военнослужащие расчета 130-миллиметровой буксируемой пушки М-46 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.Военные вели стрельбу с закрытой огневой позиции с постоянной корректировкой огня расчетами разведывательных беспилотников.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожье
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении

Группировка Центр уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский воннослужащий
Российский воннослужащий - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский воннослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие расчета 130-миллиметровой буксируемой пушки М-46 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
"Полтора землекопа": в Киеве сделали тяжелое признание о ВСУ
18 апреля, 18:08
Военные вели стрельбу с закрытой огневой позиции с постоянной корректировкой огня расчетами разведывательных беспилотников.

Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.

Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожье
 
 
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