https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012222166.html

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении - РИА Новости, 19.04.2025

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении

Бойцы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T05:12:00+03:00

2025-04-19T05:12:00+03:00

2025-04-19T08:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Военнослужащие расчета 130-миллиметровой буксируемой пушки М-46 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.Военные вели стрельбу с закрытой огневой позиции с постоянной корректировкой огня расчетами разведывательных беспилотников.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

запорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, запорожье