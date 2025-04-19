https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012222166.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении - РИА Новости, 19.04.2025
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении
Бойцы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T05:12:00+03:00
2025-04-19T05:12:00+03:00
2025-04-19T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
запорожье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012091581_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_92744f2218c93c541ecbcb973abcaa3c.jpg
ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Военнослужащие расчета 130-миллиметровой буксируемой пушки М-46 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.Военные вели стрельбу с закрытой огневой позиции с постоянной корректировкой огня расчетами разведывательных беспилотников.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012091581_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_1b824084ee206e83d6034a5a891da5ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожье
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении
Группировка Центр уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении