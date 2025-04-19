https://ria.ru/20250419/spartak-2011743122.html

Спортивное общество "Спартак"

Спортивное общество "Спартак" - РИА Новости, 19.04.2025

Спортивное общество "Спартак"

Всесоюзное физкультурно-спортивное общество "Спартак" было официально создано 19 апреля 1935 года. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T00:39:00+03:00

2025-04-19T00:39:00+03:00

2025-04-19T00:39:00+03:00

справки

спорт

ссср

николай старостин

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Всесоюзное физкультурно-спортивное общество "Спартак" было официально создано 19 апреля 1935 года.В этот день президиум Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР утвердил устав, определявший деятельность "Спартака" как "добровольной спортивной организации промысловой кооперации СССР".Спортивное общество было названо в честь римского гладиатора, предводителя восстания римских рабов в I веке до нашей эры, по предложению известного футболиста Николая Старостина.Старостин также придумал эмблему – красный ромб, пересеченный по диагонали белой полосой, с буквой "С" в центре. Первым председателем общества стал комсомольский организатор физкультурной работы, член президиума Всесоюзного совета физической культуры Семен Привис.Основной задачей спартаковцев, наряду с подготовкой спортсменов, стала работа по привлечению к активному образу жизни работников артелей, членов их семей, учащихся.К концу 1935 года в обществе было уже две тысячи коллективов, в которых занималось около восьмидесяти тысяч человек.С 1936 года проводились первенства общества по футболу, тяжелой атлетике, боксу, борьбе, баскетболу, волейболу и другим дисциплинам. Визитной карточкой спартаковцев стал футбол. ФК "Спартак" (Москва) принял участие в первом в истории чемпионате страны весной 1936 года и занял третье место, а в осеннем первенстве спартаковцы праздновали победу.Волейбольная команда "Спартака" (Москва) стала первым чемпионом страны в 1938 году, повторив это достижение через два года, а в 1939 году и 1945 году завоевали "серебро".В июле 1937 году ЦИК СССР наградил "Спартак" орденом Ленина за заслуги в развитии массовой физкультуры и спорта. Также Государственными наградами были отмечены ведущие спортсмены общества.В ноябре 1938 году состоялся первый Всесоюзный съезд физкультурного общества "Спартак", к тому времени число спартаковцев достигло 142 тысяч человек.В годы Великой Отечественной войны многие спартаковцы ушли на борьбу с врагом или на работу в оборонную промышленность.Все организации "Спартака" в военные годы направили свои усилия на военно-физическую подготовку допризывников. Только в 1943 году спартаковцы подготовили более 500 тысяч лыжников, мотоциклистов, снайперов, велосипедистов-разведчиков, специалистов рукопашного боя, сандружинников. Наряду с обучением бойцов в "Спартаке" уделяли большое внимание физической подготовке молодежи. За годы Великой Отечественной войны 235 тысяч тружеников промысловой кооперации стали значкистами "Готов к труду и обороне".Спартаковцы были в первых рядах советского физкультурного движения послевоенных лет. К 1948 году в рядах членов общества числилось 272 тысячи человек.В 1946-1947 гг. был проведен первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой, московский "Спартак" выиграл бронзовые медали турнира.В эти же годы советские спортсмены, в том числе и "спартаковцы", начали участвовать в чемпионатах мира и Европы, а с 1952 года – в Олимпийских играх.К середине 1950-х годов "Спартак" объединял более восьми тысяч физкультурных коллективов, число спартаковцев достигло 450 тысяч человек. В обществе к этому времени культивировалось 39 видов спорта.В 1960 году общество "Спартак" было реорганизовано и передано в ведение профсоюзов. Именно благодаря своей принадлежности к профсоюзам в советский период "Спартак" стали называть народной командой.К 1975 году в "Спартаке" культивировалось свыше 40 видов спорта; действовало свыше 23 тысяч коллективов физкультуры (в том числе около 100 спортивных клубов), объединявших свыше 6,2 миллиона человек.В 1987 году общество "Спартак", наряду с другими профсоюзными спортобществами, было упразднено.Осенью 1991 года организацию возродили. 28 октября в Колонном зале Дома Союзов прошел учредительный съезд межреспубликанского общества "Спартак" с участием более 1200 человек из большинства союзных республик. Председателем Центрального совета избрали Петра Болотникова. 29 октября в Октябрьском зале Дома Союзов состоялся учредительный съезд Российского спартаковского общества. Председателем Российского совета был избран Борис Иванов.В 1996 году на съезде спартаковцев Международному физкультурно-спортивному обществу "Спартак" было присвоено имя Николая Старостина. На территории Российской Федерации физкультурно-спортивную деятельность осуществляет Российское физкультурно-спортивное общество "Спартак".Председатель РФСО "Спартак" – Андрей Слушаев.Спартаковцы внесли значительный вклад в успехи советского и российского спорта на крупнейших международных соревнованиях.Среди спортсменов, прославивших красно-белое общество, были Антонина Середина (гребля на байдарках); Александр Рогов, Максим Опалев (гребля на каноэ); Грант Шагинян, Альберт Азарян, Любовь Бурда, Нелли Ким (спортивная гимнастика); Николай Королев, Борис Лагутин (бокс); Анатолий Сасс (гребля академическая); Георгий и Серафим Знаменские, Петр Болотников, Владимир Голубничий, Надежда Чижова, Фаина Мельник (легкая атлетика); Нелли Ферябникова, Надежда Захарова, Александр Белов (баскетбол); Николай Зимятов, Мария Гусакова (лыжные гонки); Галина Леонтьева (волейбол); Владимир Васин (прыжки в воду); Валентина Сидорова (фехтование); Сергей Волков, Марина Климова и Сергей Пономаренко (фигурное катание); Андрей Чесноков, Марат и Динара Сафины, Анастасия Мыскина, Михаил Южный (теннис), Варвара Зеленская (горнолыжный спорт) и многие-многие другие.Победа советской сборной по футболу на Играх XVI Олимпиады 1956 года в Мельбурне была бы невозможна без блистательных спартаковцев Игоря Нетто, Никиты Симоняна, Алексея Парамонова, Анатолия Исаева, Анатолия Ильина, Бориса Татушина, Сергея Сальникова, Анатолия Масленкина, Михаила Огонькова, Николая Тищенко. Все они, как и футбольные кумиры последующих поколений Олег Романцев, Евгений Ловчев, Ринат Дасаев, Федор Черенков, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Владимир Бесчастных и другие, сделали футбольную команду "Спартак" поистине "народной". Спартаковских хоккеистов Бориса и Евгения Майоровых, Вячеслава Старшинова, Владимира Шадрина, Виктора Шалимова, Александра Якушева знали все любители спорта.По сей день общество "Спартак" ежегодно организует и успешно проводит массовые физкультурно-спортивные мероприятия, спартакиады ветеранов спорта с участием многих известных мастеров, международные турниры.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, спорт, ссср, николай старостин