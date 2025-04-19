https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html

Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным

Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным - РИА Новости, 19.04.2025

Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным

Западные СМИ назвали объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия "неожиданным ходом", увидев в этом готовность российского лидера к... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T20:35:00+03:00

2025-04-19T20:35:00+03:00

2025-04-19T20:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

владимир путин

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Западные СМИ назвали объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия "неожиданным ходом", увидев в этом готовность российского лидера к миру. "Я такого не ожидал. Это знак того, что Путин протягивает (президенту США Дональду - ред.) Трампу мизинец (в знак примирения - ред.)... Сложно понять, о чем думает Путин, но это (пасхальное перемирие - ред.) указывает на то, что он действительно готов к переговорам о мире", - заявил глава редакции зарубежных новостей датской газеты B.T. Йеппе Элькьер, издание приводит его слова в отдельной статье. Он также обращает внимание на то, что большая часть россиян - православные христиане, Пасха - очень важный праздник для них. "(Сделав - ред.) неожиданный ход, президент России заявил, что отдает приказ о временном прекращении боя", - пишет британская газета Guardian. Ей вторит норвежская газета Dagbladet, отмечая неожиданность заявления российского лидера в подзаголовке своей статьи. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250419/zelenskij-2012308600.html

https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html

россия

сша

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россия, сша, украина, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным