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Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным
Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным - РИА Новости, 19.04.2025
Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным
Западные СМИ назвали объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия "неожиданным ходом", увидев в этом готовность российского лидера к... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T20:35:00+03:00
2025-04-19T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Западные СМИ назвали объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия "неожиданным ходом", увидев в этом готовность российского лидера к миру. "Я такого не ожидал. Это знак того, что Путин протягивает (президенту США Дональду - ред.) Трампу мизинец (в знак примирения - ред.)... Сложно понять, о чем думает Путин, но это (пасхальное перемирие - ред.) указывает на то, что он действительно готов к переговорам о мире", - заявил глава редакции зарубежных новостей датской газеты B.T. Йеппе Элькьер, издание приводит его слова в отдельной статье. Он также обращает внимание на то, что большая часть россиян - православные христиане, Пасха - очень важный праздник для них. "(Сделав - ред.) неожиданный ход, президент России заявил, что отдает приказ о временном прекращении боя", - пишет британская газета Guardian. Ей вторит норвежская газета Dagbladet, отмечая неожиданность заявления российского лидера в подзаголовке своей статьи. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
https://ria.ru/20250419/zelenskij-2012308600.html
https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html
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россия, сша, украина, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным

В Европе назвали пасхальное перемирие "неожиданным ходом" Путина

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Западные СМИ назвали объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия "неожиданным ходом", увидев в этом готовность российского лидера к миру.
"Я такого не ожидал. Это знак того, что Путин протягивает (президенту США Дональду - ред.) Трампу мизинец (в знак примирения - ред.)... Сложно понять, о чем думает Путин, но это (пасхальное перемирие - ред.) указывает на то, что он действительно готов к переговорам о мире", - заявил глава редакции зарубежных новостей датской газеты B.T. Йеппе Элькьер, издание приводит его слова в отдельной статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
WP пишет, что Зеленский якобы отклонил предложение Путина о перемирии
Вчера, 19:47
Он также обращает внимание на то, что большая часть россиян - православные христиане, Пасха - очень важный праздник для них.
"(Сделав - ред.) неожиданный ход, президент России заявил, что отдает приказ о временном прекращении боя", - пишет британская газета Guardian.
Ей вторит норвежская газета Dagbladet, отмечая неожиданность заявления российского лидера в подзаголовке своей статьи.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин
Вчера, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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