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"Это изменило все". Что скрывали засекреченные архивы Смерша

"Это изменило все". Что скрывали засекреченные архивы Смерша - РИА Новости, 19.04.2025

"Это изменило все". Что скрывали засекреченные архивы Смерша

Спустя более 80 лет история советской контрразведки времен Великой Отечественной продолжает пополняться новыми подробностями. О том, как сорвали очень хорошо... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:00:00+03:00

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2025-04-19T08:03:00+03:00

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иосиф сталин (джугашвили)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Спустя более 80 лет история советской контрразведки времен Великой Отечественной продолжает пополняться новыми подробностями. О том, как сорвали очень хорошо продуманные планы Гитлера, а СД и абвер оказались бессильны перед сотрудниками госбезопасности, — в материале РИА Новости.Переломный моментПосле разгрома вермахта под Сталинградом в 1943-м стратегическая инициатива перешла Советскому Союзу. Красная Армия перешла в наступление на южном фланге фронта. В то же время в освобожденных районах большую опасность представляла вражеская агентура, готовившаяся многие месяцы.Шпионы и диверсанты должны были массово внедряться в ряды РККА. Это потребовало обновления структур советской госбезопасности.Ранее неопубликованные документы, предоставленные РИА Новости УФСБ России по Южному военному округу, отражают обстановку, сложившуюся накануне создания Смерша.Так, органы НКВД Северо-Кавказского фронта с 1 марта по 20 апреля 1943-го отфильтровали тридцать тысяч призывников. Из них арестовали 550 изменников Родины, пособников оккупантов, полицаев, старост, агентов немецкой разведки и лиц, подозреваемых в шпионаже. Кроме того, выявили 84 дезертира."Проникновение этого элемента в армию в значительной степени облегчалось тем, что часть изменников, предателей и других в целях скрытия своей враждебной деятельности при немцах являлись на призыв не по месту своего жительства, а в пункты, где их преступная деятельность не была известна", — отмечал в докладной записке на имя Виктора Абакумова начальник особого отдела фронта комиссар госбезопасности Михаил Белкин.Нацистский провалТакже при освобождении кубанских районов Краснодарского края контрразведчики узнали о планах Гитлера создать под немецким контролем антисоветское казачье самоуправление. Расчет нацистов не оправдался из-за нежелания казаков сотрудничать с оккупантами. "За немцами казаки не пошли", — сообщал Москве в августе того же года уже Смерш Северо-Кавказского фронта."Документально установлено, что казачество Кубани в основной своей массе неохотно шло на приманки фашистских заправил, вследствие чего замысел немцев и их агентуры <…> по выборам войскового атамана и войскового правительства не состоялся", — подчеркивал Белкин.Лишь отдельные лица согласились, из них сформировали антисоветскую агентуру на Кубани. В частности, отдел Смерш 83-й краснознаменной бригады морской пехоты изобличил Учускина Петра Ефимовича, сдавшегося в плен в 1942-м. Завербованный абвером, он выдавал партизан и советский актив. При отступлении вермахта получил задание внедриться в ряды Красной Армии и вести "разложенческую работу"."По показаниям Учускина среди военнослужащих вскрыта резидентура немецкой разведки численностью в шесть человек во главе с резидентом Дыбовым", — рапортовали Москве. Разоблаченных арестовали.Воля вождяНеобходимость новой структуры хорошо понимал сам Сталин. Он и выступил инициатором. Верховный Главнокомандующий опирался на мнение начальников особых отделов фронтов, армий и руководителей центрального аппарата, которых накануне собрал в Кремле. Выслушал каждого. Окончательного решения долго ждать не пришлось."Управление Особых Отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать Народному Комиссариату Обороны, реорганизовав его в Главное Управление Контрразведки НКО "Смерть шпионам", — указывалось в постановлении СНК СССР от 19 апреля 1943-го.Название, "Смерть шпионам", сокращенно Смерш, кстати, тоже придумал лично Сталин. Управление было строго централизовано. Костяк Смерша составили опытные офицеры особых отделов. "Проверен в боевой обстановке" — ключевая характеристика в аттестации сотрудника. Для конспирации оперуполномоченные носили форму и знаки различия того подразделения, при котором несли службу.Бессменным начальником организации был генерал Виктор Абакумов, ранее возглавлявший особые отделы как замнаркома внутренних дел. Теперь же он подчинялся Сталину напрямую, пользуясь, очевидно, большим доверием вождя. После реорганизации Смерша Абакумов возглавил министерство госбезопасности. В историю он вошел как фигура спорная, но организаторских способностей у него было не отнять."Принижать заслуги Абакумова в успешной работе Смерша несерьезно. Практические результаты деятельности Смерша оказались выше, чем у НКГБ, что и стало причиной выдвижения Абакумова", — воспоминал генерал армии Петр Ивашутин, возглавлявший в годы войны контрразведку 3-го Украинского фронта.Особенный труд"Ржавых следов от скрепок нет — значит липа" — этот простой и эффективный способ отличить настоящий военный билет РККА от "глянцевой" шпионской подделки знал каждый оперативник.Полномочия контрразведчикам предоставили широкие — от обыска до задержания. Однако арестовать военнослужащего можно было только с санкции военного совета армии или фронта. В экстренных случаях допускались несогласованные аресты рядовых и младшего комсостава. Приговоры же Смерш не выносил. В его компетенции — только следствие и дознание. Судебные полномочия остались за военными трибуналами НКВД.Так же смершевцы провели около двухсот так называемых радиоигр, в ходе которых перевербованные контрразведчиками диверсанты-радисты передавали немецким кураторам дезинформацию. Один из результатов — захват более 400 вражеских агентов, вышедших на советскую территорию.Немцам так и не удалось устроить через агентуру восстание в Красной Армии и тылу. Ни один стратегический план советского командования не стал достоянием противника. Например, накануне Курской битвы германское командование не знало ни дату, ни направление советского удара. С появлением Смерша Берлин окончательно утратил инициативу в битве разведок.Об эффективности этой организации говорят и цифры. С апреля 1943-го по май 1945-го контрразведчики арестовали почти 630 тысяч шпионов, диверсантов, а также террористов, предателей, дезертиров, участников антисоветских организаций и прочих врагов Родины. При этом за все годы в Смерше не зафиксировано ни одного случая предательства, а неоценимый вклад в победу стоил жизни шести тысячам сотрудников.

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ссср, москва, сталинград, нквд ссср, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), иосиф сталин (джугашвили)