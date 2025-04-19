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В Сибири дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада - РИА Новости, 19.04.2025
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09:42 19.04.2025 (обновлено: 11:35 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/sluzhby-2012237015.html
В Сибири дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
В Сибири дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада - РИА Новости, 19.04.2025
В Сибири дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
Дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщил Сибуправтодор. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:42:00+03:00
2025-04-19T11:35:00+03:00
общество
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КЕМЕРОВО, 19 апр — РИА Новости. Дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщил Сибуправтодор. "По данным Западно-Сибирского УГМС, осадки в виде снега и дождей, переходящих в мокрый снег, а также температурные колебания вокруг нулевой отметки будут наблюдаться в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях 19 и 20 апреля. Такая погода способствует возникновению гололедных явлений, поэтому дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме", — заявили в ведомстве.В субботу в условиях обильных снегопадов и метели на федеральных трассах в Новосибирской области работает 20 единиц снегоуборочной техники, в Кемеровской – 15."В Омской области в прогнозе на 20 апреля также сложные для автомобилистов метеоусловия: дождь, снег, мокрый снег, местами замерзающий дождь, порывы ветра до 16-21 метра в секунду, во второй половине дня — резкое повышение температуры воздуха", — уточнил Сибуправтодор. Начавшийся в пятницу в Сибири снегопад продолжается. В Кемерово сейчас идет снег и метель. Температура воздуха минус четыре градуса.
https://ria.ru/20250418/rossija-2011959732.html
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общество, жкх, кемеровская область, томская область, новосибирская область
Общество, ЖКХ, Кемеровская область, Томская область, Новосибирская область
В Сибири дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Сибуправтодор: дорожные службы в Сибири переведены на усиленный режим работы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСнегопад в Новосибирске. 19 апреля 2025
Снегопад в Новосибирске. 19 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Снегопад в Новосибирске. 19 апреля 2025
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КЕМЕРОВО, 19 апр — РИА Новости. Дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщил Сибуправтодор.
"По данным Западно-Сибирского УГМС, осадки в виде снега и дождей, переходящих в мокрый снег, а также температурные колебания вокруг нулевой отметки будут наблюдаться в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях 19 и 20 апреля. Такая погода способствует возникновению гололедных явлений, поэтому дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме", — заявили в ведомстве.
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В субботу в условиях обильных снегопадов и метели на федеральных трассах в Новосибирской области работает 20 единиц снегоуборочной техники, в Кемеровской – 15.
Омской области в прогнозе на 20 апреля также сложные для автомобилистов метеоусловия: дождь, снег, мокрый снег, местами замерзающий дождь, порывы ветра до 16-21 метра в секунду, во второй половине дня — резкое повышение температуры воздуха", — уточнил Сибуправтодор.
Начавшийся в пятницу в Сибири снегопад продолжается. В Кемерово сейчас идет снег и метель. Температура воздуха минус четыре градуса.
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