https://ria.ru/20250419/slutskiy-2012292583.html

Слуцкий прокомментировал объявление пасхального перемирия

Слуцкий прокомментировал объявление пасхального перемирия - РИА Новости, 19.04.2025

Слуцкий прокомментировал объявление пасхального перемирия

Президент РФ Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям, при этом будет показательна реакция... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:42:00+03:00

2025-04-19T17:42:00+03:00

2025-04-19T17:52:00+03:00

владимир путин

пасхальное перемирие, объявленное путиным

специальная военная операция на украине

россия

киев

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

госдума рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям, при этом будет показательна реакция киевского режима, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Российский президент в субботу объявил пасхальное перемирие."Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям и чувствам верующих и делает это исключительно в добровольном порядке, что особенно значимо с учетом фактора уверенного продвижения российских войск на фронте. Россия таким образом еще раз показывает, кто действительно за мир", - заявил РИА Новости Слуцкий.По словам депутата, реакция властей в Киеве также будет показательна и даст ясный ответ, насколько готов режим Владимира Зеленского к переговорам, мирному урегулированию и прекращению огня."ВС РФ, уверен, будут четко соблюдать условия перемирия, но будут готовы отразить любую провокацию украинского режима - решительно и жестко", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250419/putin-2012293336.html

россия

киев

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владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, россия, киев, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, госдума рф