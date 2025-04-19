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Слуцкий прокомментировал объявление пасхального перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 19.04.2025 (обновлено: 17:52 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/slutskiy-2012292583.html
Слуцкий прокомментировал объявление пасхального перемирия
Слуцкий прокомментировал объявление пасхального перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
Слуцкий прокомментировал объявление пасхального перемирия
Президент РФ Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям, при этом будет показательна реакция... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:42:00+03:00
2025-04-19T17:52:00+03:00
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
специальная военная операция на украине
россия
киев
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
госдума рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям, при этом будет показательна реакция киевского режима, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Российский президент в субботу объявил пасхальное перемирие."Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям и чувствам верующих и делает это исключительно в добровольном порядке, что особенно значимо с учетом фактора уверенного продвижения российских войск на фронте. Россия таким образом еще раз показывает, кто действительно за мир", - заявил РИА Новости Слуцкий.По словам депутата, реакция властей в Киеве также будет показательна и даст ясный ответ, насколько готов режим Владимира Зеленского к переговорам, мирному урегулированию и прекращению огня."ВС РФ, уверен, будут четко соблюдать условия перемирия, но будут готовы отразить любую провокацию украинского режима - решительно и жестко", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250419/putin-2012293336.html
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владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, россия, киев, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, госдума рф
Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал объявление пасхального перемирия

Слуцкий: Путин демонстрирует гуманизм, объявляя пасхальное перемирие

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям, при этом будет показательна реакция киевского режима, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Российский президент в субботу объявил пасхальное перемирие.
"Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям и чувствам верующих и делает это исключительно в добровольном порядке, что особенно значимо с учетом фактора уверенного продвижения российских войск на фронте. Россия таким образом еще раз показывает, кто действительно за мир", - заявил РИА Новости Слуцкий.
По словам депутата, реакция властей в Киеве также будет показательна и даст ясный ответ, насколько готов режим Владимира Зеленского к переговорам, мирному урегулированию и прекращению огня.
"ВС РФ, уверен, будут четко соблюдать условия перемирия, но будут готовы отразить любую провокацию украинского режима - решительно и жестко", - добавил парламентарий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Сенатор назвала решение Путина о пасхальном перемирии жестом доброй воли
Вчера, 17:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное ПутинымРоссияКиевЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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