https://ria.ru/20250419/slutskij-2012323536.html

Слуцкий заявил, что Зеленский пытается "выкрутить" ситуацию с перемирием

Слуцкий заявил, что Зеленский пытается "выкрутить" ситуацию с перемирием - РИА Новости, 19.04.2025

Слуцкий заявил, что Зеленский пытается "выкрутить" ситуацию с перемирием

Владимир Зеленский пытается "выкрутить" ситуацию с пасхальным перемирием для "западников", но у него плохо получается, так как Россия держит свое слово, в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T22:53:00+03:00

2025-04-19T22:53:00+03:00

2025-04-19T23:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

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госдума рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается "выкрутить" ситуацию с пасхальным перемирием для "западников", но у него плохо получается, так как Россия держит свое слово, в отличие от киевского режима, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля". "Зеленский же пытается выкрутить ситуацию, но у него плохо получается. Посмотрим, удержится ли киевский режим от провокаций в этот раз. Это будет показательно для всего мирового сообщества", - сказал Слуцкий агентству. Он напомнил, что именно ВСУ неоднократно нарушали недавний мораторий на удары по энергообъектам, который неукоснительно соблюдали ВС РФ. "Зеленский заявляет, что, мол, доверия нет словам России. Но Россия свое слово держит, в отличие от киевского режима", - добавил парламентарий. Слуцкий считает, что все подобные заявления Зеленского сейчас - "хорошая мина при плохой игре" в расчете на западников. "Президент РФ Владимир Путин сделал сильный и красивый ход, объявив пасхальное перемирие и показав, кто действительно привержен миру, гуманизму и христианским ценностям", - заключил депутат ГД.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html

https://ria.ru/20250419/zelenskij-2012308600.html

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россия, украина, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, вооруженные силы украины