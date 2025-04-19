Американские конгрессмены посетили Сирию с неофициальным визитом, пишет AP
AP: американские конгрессмены впервые посетили Сирию при новом правительстве
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Конгрессмены США посетили Сирию с неофициальным визитом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее газета Washington Post сообщала, что чиновник администрации президента США Дональда Трампа передал в прошлом месяце главе сирийского МИД Асаду аш-Шейбани список из восьми требований в обмен на смягчение санкций, одним из условий является предоставление Штатам права проводить антитеррористические операции в Сирии.
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"Члены Конгресса нанесли неофициальный визит в Сирию на фоне размышлений США о смягчении санкций… Член палаты представителей Марлин Штуцман от штата Индиана и конгрессмен Кори Миллс от Флориды посетили Джобар в пригороде Дамаска, где находится историческая синагога… и христианский район Баб Тума… У них также была запланирована встреча с (президентом Сирии на переходный период Ахмадом – ред.) аш-Шараа и другими правительственными чиновниками", - говорится в материале агентства.
Отмечается, что они стали первыми американскими законодателями, посетившими данную страну при новом правительстве.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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