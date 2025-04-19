https://ria.ru/20250419/simonyan-2012319207.html
Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина
Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина - РИА Новости, 19.04.2025
Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила недоумение, как христианину может не... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:44:00+03:00
2025-04-19T21:44:00+03:00
2025-04-19T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
маргарита симоньян
пасхальное перемирие, объявленное путиным
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила недоумение, как христианину может не нравиться объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие."Я не знаю, как христианину может не нравиться, что Путин объявил перемирие на Пасху, — вне зависимости от того, поддержит ли это перемирие Киев", — написала она.Христианин не может не понимать, что только так и можно, и нужно, добавила медиаменеджер. Ранее в субботу российский лидер объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул Путин, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом, указал президент, российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника.
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9ac235e584454b53c9d440b335bcf978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, маргарита симоньян, пасхальное перемирие, объявленное путиным, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, телеканал rt, миа "россия сегодня", в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня", В мире, Украина
Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина
Симоньян: христианин не может не одобрять пасхальное перемирие