https://ria.ru/20250419/simonyan-2012319207.html

Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина

Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина - РИА Новости, 19.04.2025

Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила недоумение, как христианину может не... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T21:44:00+03:00

2025-04-19T21:44:00+03:00

2025-04-19T21:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

маргарита симоньян

пасхальное перемирие, объявленное путиным

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

телеканал rt

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила недоумение, как христианину может не нравиться объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие."Я не знаю, как христианину может не нравиться, что Путин объявил перемирие на Пасху, — вне зависимости от того, поддержит ли это перемирие Киев", — написала она.Христианин не может не понимать, что только так и можно, и нужно, добавила медиаменеджер. Ранее в субботу российский лидер объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул Путин, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом, указал президент, российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html

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