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Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 19.04.2025 (обновлено: 21:55 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/simonyan-2012319207.html
Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина
Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина - РИА Новости, 19.04.2025
Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила недоумение, как христианину может не... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:44:00+03:00
2025-04-19T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
маргарита симоньян
пасхальное перемирие, объявленное путиным
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
телеканал rt
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила недоумение, как христианину может не нравиться объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие."Я не знаю, как христианину может не нравиться, что Путин объявил перемирие на Пасху, — вне зависимости от того, поддержит ли это перемирие Киев", — написала она.Христианин не может не понимать, что только так и можно, и нужно, добавила медиаменеджер. Ранее в субботу российский лидер объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул Путин, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом, указал президент, российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника.
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
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россия, владимир путин, маргарита симоньян, пасхальное перемирие, объявленное путиным, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, телеканал rt, миа "россия сегодня", в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня", В мире, Украина
Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина

Симоньян: христианин не может не одобрять пасхальное перемирие

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила недоумение, как христианину может не нравиться объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
"Я не знаю, как христианину может не нравиться, что Путин объявил перемирие на Пасху, — вне зависимости от того, поддержит ли это перемирие Киев", — написала она.
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Христианин не может не понимать, что только так и можно, и нужно, добавила медиаменеджер.
Ранее в субботу российский лидер объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул Путин, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом, указал президент, российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинМаргарита СимоньянПасхальное перемирие, объявленное ПутинымВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныТелеканал RTМИА "Россия сегодня"В миреУкраина
 
 
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