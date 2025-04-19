https://ria.ru/20250419/serial-2012221500.html

Мехико и Москва обсуждают создание российской версии "Богатые тоже плачут"

Мехико и Москва обсуждают создание российской версии "Богатые тоже плачут" - РИА Новости, 19.04.2025

Мехико и Москва обсуждают создание российской версии "Богатые тоже плачут"

Мексика и Россия в настоящее время обсуждают возможность создания российской версии известного мексиканского сериала "Богатые тоже плачут", заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T04:49:00+03:00

2025-04-19T04:49:00+03:00

2025-04-19T04:49:00+03:00

россия

эдуардо вильегас мехиас

мехико (штат)

москва

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мексика и Россия в настоящее время обсуждают возможность создания российской версии известного мексиканского сериала "Богатые тоже плачут", заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. "Сейчас идут переговоры о возможности создания российской версии известных мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут" или "Взгляда женщины". Речь идет о том, чтобы снять российскую версию с российскими актерами в Мексике. Но не исключено, что съемки могут пройти и в Москве", - сказал он в интервью РИА Новости. По его словам, мексиканский сценарист и продюсер Эпигменио Ибарра, приезжавший недавно в Россию, обсуждал этот вопрос с разными продюсерами, узнавая, есть ли у них интерес к такому проекту.

https://ria.ru/20250211/meksika-1998681470.html

россия

мехико (штат)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эдуардо вильегас мехиас, мехико (штат), москва, в мире