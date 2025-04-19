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Мехико и Москва обсуждают создание российской версии "Богатые тоже плачут"
Мехико и Москва обсуждают создание российской версии "Богатые тоже плачут" - РИА Новости, 19.04.2025
Мехико и Москва обсуждают создание российской версии "Богатые тоже плачут"
Мексика и Россия в настоящее время обсуждают возможность создания российской версии известного мексиканского сериала "Богатые тоже плачут", заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T04:49:00+03:00
2025-04-19T04:49:00+03:00
2025-04-19T04:49:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мексика и Россия в настоящее время обсуждают возможность создания российской версии известного мексиканского сериала "Богатые тоже плачут", заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. "Сейчас идут переговоры о возможности создания российской версии известных мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут" или "Взгляда женщины". Речь идет о том, чтобы снять российскую версию с российскими актерами в Мексике. Но не исключено, что съемки могут пройти и в Москве", - сказал он в интервью РИА Новости. По его словам, мексиканский сценарист и продюсер Эпигменио Ибарра, приезжавший недавно в Россию, обсуждал этот вопрос с разными продюсерами, узнавая, есть ли у них интерес к такому проекту.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эдуардо вильегас мехиас, мехико (штат), москва, в мире
Россия, Эдуардо Вильегас Мехиас, Мехико (штат), Москва, В мире
Мехико и Москва обсуждают создание российской версии "Богатые тоже плачут"
Посол Мехиас: Мексика и Россия обсуждают создание ремейка "Богатые тоже плачут"