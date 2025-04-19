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В Сербии назвали пасхальное перемирие хорошим шагом со стороны России - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:02 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/serbiya-2012316562.html
В Сербии назвали пасхальное перемирие хорошим шагом со стороны России
В Сербии назвали пасхальное перемирие хорошим шагом со стороны России - РИА Новости, 19.04.2025
В Сербии назвали пасхальное перемирие хорошим шагом со стороны России
Пасхальное перемирие является хорошим шагом со стороны России, но киевская хунта может его нарушить, как и другие договоренности, заявил РИА Новости основатель... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:02:00+03:00
2025-04-19T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
воислав шешель
валерий герасимов
нато
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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие является хорошим шагом со стороны России, но киевская хунта может его нарушить, как и другие договоренности, заявил РИА Новости основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Думаю, что это хороший шаг со стороны президента Путина, но не верю, что это примет нацистская хунта в Киеве. Она не придерживается никаких договоренностей, петляет по своей исторической кривой, является инструментом в руках западных сил и не заботится о жизнях украинцев и будущем украинской земли", - сказал РИА Новости Шешель. По словам лидера сербских радикалов, в начатых с участием США мирных переговорах американцы участвуют исключительно в собственных интересах, "пренебрегают интересами России, не заботятся о хунте в Киеве и хотят как можно больше поймать в мутной воде". Старейший сербский политик допустил расширения полного влияния США на Канаду и Гренландию при условии создания буферной зоны путем выхода из НАТО стран по линии от Швеции через государства Балтии до Словении. Такая буферная зона, по его мнению, обеспечила бы защиту российской сферы интересов в рамках восточной православной цивилизации. "Думаю, что конфликт на Украине может успешно завершиться, только когда до конца будет проведена СВО и будет освобождена вся украинская территория. Никаких компромиссов не надо допускать на западе Украины, кому не нравится, пусть оттуда уезжают. Границы на Западе Украины - результат Второй мировой войны, где Советский союз потерял 27 миллионов человеческих жизней. Поэтому я бы не делал никаких уступок сейчас, когда очевиден распад Европы, которая никогда больше не станет серьезной силой, экономической и тем более - военной", - подчеркнул лидер сербских радикалов. Путин ранее заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру, а действия Киева покажут, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Как уточнили в Минобороны РФ, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий. Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html
https://ria.ru/20250419/zelenskij-2012308600.html
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россия, украина, киев, владимир путин, воислав шешель, валерий герасимов, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Воислав Шешель, Валерий Герасимов, НАТО
В Сербии назвали пасхальное перемирие хорошим шагом со стороны России

Шешель: пасхальное перемирие является хорошим шагом, но Киев может его нарушить

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие является хорошим шагом со стороны России, но киевская хунта может его нарушить, как и другие договоренности, заявил РИА Новости основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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Вчера, 19:25
"Думаю, что это хороший шаг со стороны президента Путина, но не верю, что это примет нацистская хунта в Киеве. Она не придерживается никаких договоренностей, петляет по своей исторической кривой, является инструментом в руках западных сил и не заботится о жизнях украинцев и будущем украинской земли", - сказал РИА Новости Шешель.
По словам лидера сербских радикалов, в начатых с участием США мирных переговорах американцы участвуют исключительно в собственных интересах, "пренебрегают интересами России, не заботятся о хунте в Киеве и хотят как можно больше поймать в мутной воде". Старейший сербский политик допустил расширения полного влияния США на Канаду и Гренландию при условии создания буферной зоны путем выхода из НАТО стран по линии от Швеции через государства Балтии до Словении. Такая буферная зона, по его мнению, обеспечила бы защиту российской сферы интересов в рамках восточной православной цивилизации.
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WP пишет, что Зеленский якобы отклонил предложение Путина о перемирии
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"Думаю, что конфликт на Украине может успешно завершиться, только когда до конца будет проведена СВО и будет освобождена вся украинская территория. Никаких компромиссов не надо допускать на западе Украины, кому не нравится, пусть оттуда уезжают. Границы на Западе Украины - результат Второй мировой войны, где Советский союз потерял 27 миллионов человеческих жизней. Поэтому я бы не делал никаких уступок сейчас, когда очевиден распад Европы, которая никогда больше не станет серьезной силой, экономической и тем более - военной", - подчеркнул лидер сербских радикалов.
Путин ранее заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру, а действия Киева покажут, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса.
Как уточнили в Минобороны РФ, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий.
Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом, подчеркнули в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВоислав ШешельВалерий ГерасимовНАТО
 
 
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